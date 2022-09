Țeapa luată de Andreea Bălan. A vrut să-și cumpere un apartament, dar a rămas fără 90.000 de euro

Andreea Bălan a făcut o investiție de 90.000 de euro în imobiliarele din nordul Capitalei, o investiție care s-a dovedit să fie, de altfel, una păguboasă.

”Timp de un an și jumătate am dat vreo 90.000 euro. Din trei ediţii "Dansez pentru tine", cea din Mexic și celelalte două din România, plus o campanie electorală. Toţi banii i-am dat acolo. Am crezut că e doar o pauză, că trece iarna, mai trece o iarnă... Am angajat o firmă de avocatură şi s-a facut un proces. Dacă tu ai bani, îţi luăm ţie banii. Și a trebuit să mai fac eu un alt proces cu fiscul din Ploieşti şi între timp celelalte firme să-si plătească cota lor”, a spus Andreea Bălan pentru Observator News.

Blocul promis a rămas neterminat, iar artista cu banii luați

Un investitor israelian a convins mai multe persoane care l-au considerat de bună credință să investească 20 de milioane de euro în complexul de locuințe aflate în stadiul de proiect. Fiecare s-a ales cu o garsonieră sau un apartament în Planorama, proiectul imobiliar ce urma să ia formă în zona Doamna Ghica. Apoi, același om de afaceri, după terminarea primului bloc de locuințe din cele patru, câte prevedea proiectul, a fugit cu banii obțiuniți de la primii 571 de cumpărători, printre aceștia aflându-se și cântăreața Andreea Bălan.

Artista, dar și fosta sa colegă din trupa Andre își doreau o locuință în zona rezidențială. Cea dintâi urma să aibă un apartament la etajul 11, din care se poate vedea acum doar scheletul clădirii. Problemele artistei nu s-au terminat aici, ANAF blocându-i conturile pentru că voiau să recupereze taxa de timbru aplicabilă procesului colectiv. La acel moment, presa de scandal a lansat zvonuri care spuneau că artista nu și-a plătit dările către stat.

Artista și-a luat gândul de la banii pierduți în imobiliarele fantomă din Capitală. În prezent este locuit un singur bloc din complex, blocul T3, care a fost terminat datorită proprietarilor. Firma care făcea complexul rezidențial a dat faliment în 2007.

Viviana Sposub, atac la adresa Andreei Bălan, după ce a spus despre George Burcea

Viviana Sposub, actuala iubită a lui George Burcea, a reacționat după ce Andreea Bălan, fosta soție, i-a adus acuzații grave acestuia. "A început să țipe repetitiv"

"Acum 15 minute, am pregătit fetițele pentru vizita tatălui. Ele și-au ales hăinuțele, așa cum o fac în fiecare zi pentru grădi. Tatăl lor a intrat pe poartă (deși are notificare să nu intre în curte, deoarece a jignit-o pe mama în nenumărate rânduri) și a început să țipe repetitiv că sunt îmbrăcate oribil. Nu e prima dată când vine beat să le ia și le traumatizează spunându-le lucruri urâte (mai ales despre mine).

Timp de doi ani, a mințit în toate declarațiile sale, iar eu am tăcut din respect pentru fetițe. Văd că nu încetează cu ura și nu se ameliorează nimic. Eu voi lupta în continuare pentru custodie exclusivă și pentru binele lor! Fericirea Ellei și a Clarei este tot ceea ce contează pentru mine", a scris Andreea Bălan într-un story pe Instagram. Citește mai multe AICI

