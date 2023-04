Ana Morodan, după ce a condus băută și sub efectul unor substanțe: Oamenii sunt furioşi şi au nevoie de cineva în care să dea. Cred că e ok. Sunt vinovată

”Când clachezi şi eşti persoană publică, ţi-o iei public de la toată lumea. Nu cred că sunt primul om care a condus la volan sub efectul unor substanţe, dar sunt o persoană publică care a făcut asta. Când eşti persoană publică, îţi asumi şi gloria, şi îţi asumi şi căderea sau oprobiul public”, a spus Ana Morodan pentru Spynews.

”Ce să mai zic: "nu am făcut asta, nu am vrut, îmi pare rău". Nu cred că mai contează pentru nimeni, pentru că oamenii sunt foarte furioşi şi au nevoie de cineva în care să dea. Şi, când se crează o situaţie de genul acesta, mai ales când eu am greşit, cred că e ok, e în regulă”, a mai zis ea.

"Am vrut doar să fiu o fată iubită și fericită"

Într-un mesaj pe Facebook, publicat după episodul nefericit din trafic, Ana Morodan le-a transmis fanilor să nu îi urmeze exemplu. Printre altele, ea a scris: ”Să nu vă faceți că zâmbiți și că sunteți fericiți când nu mai e niciun pic de soare în viața voastră, nu merită. (...) Am vrut doar să fiu o fată iubită și fericită”.

Ce s-a întâmplat

Ana Morodan a fost reţinută, la sfârșitul lunii martie, după ce nu a oprit la semnalele polițiștilor, în trafic, apoi a lovit două maşini şi a refuzat să fie testată pentru depistarea alcoolului şi a substanţelor psihoactive. Ea a fost oprită în trafic de două ori, la interval de câteva ore, iar în urma primului incident i-a fost reținut permisul auto. Prima dată, a fost oprită în trafic în jurul orei 16.00, iar a doua oară, în jurul orei 22.00.

Polițiștii i-au cerut apoi să o testeze pentru consum de alcool și de droguri, dar Ana Morodan ar fi refuzat. A fost dusă la INML, dar și acolo ar fi refuzat să îi fie recoltate probe biologice. A doua zi, a fost plasată de instanță sub control judiciar pentru 60 de zile. Vedeta a negat că ar fi condus băută sau sub influența drogurilor, susținând că "singura greșeală" a fost că a condus cu permisul suspendat.

