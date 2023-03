"M-a scârbit plăcerea cu care este sfâșiată". Maurice Munteanu, despre cazul Anei Morodan: Cei care susțineau că îi sunt prieteni vedeau cum se compromite și alegeau să tacă

"O desființau cu o plăcere sadică pe la colțuri"

"Nu aș fi scris despre Ana Morodan. Nu așa, nu acum, nu aici. Aș fi preferat să îi spun în față că are nevoie de ajutor, ar fi trebuit să fac asta încă de acum 2 ani, când am regăsit-o complet dărâmată emoțional la Iași. M-a întristat foarte tare și atunci, m-a întristat foarte tare și deunăzi, când am primit o înregistrare cu ea, greu de privit, via TikTok. Dar nu despre mine e vorba, nici despre faptul că Ana Morodan nu mai face parte din cercul meu social. E vorba despre mulți dintre oamenii care susțineau că îi sunt prieteni, care vedeau cum se descompune, care vedeau cum se compromite și alegeau să tacă. Sau, și mai grav, să o desființeze cu o plăcere sadică pe la colțuri.

"Același accident rutier m-a aruncat pe mine într-o depresie cruntă"

Nu îi iau apărarea Anei – cel mai bun prieten al meu este imobilizat într-un scaun cu rotile în urma unui accident rutier. Același accident rutier m-a aruncat pe mine într-o depresie cruntă, depresie care m-a făcut să lupt cu abuzul de alcool 10 ani. Din fericire, eu nu mai am această problemă. Din fericire, prietenii m-au ajutat să trec peste asta. Din fericire, sunt un om puternic și m-am ales pe mine, am știut că asta e singura mea șansă în fața oricărei forme de dependență.

"Reacțiile cetățenilor m-au scârbit"

Sigur, Ana Morodan trebuie să răspundă în fața legii pentru inconștiența de care a dat dovadă. Sigur, Ana Morodan va trebui să descopere, acum, că orgoliile & vanitatea te pot îngropa. Dar reacțiile cetățenilor m-au scârbit. Plăcerea cu care o sfâșie m-a scârbit. Multe dintre comentariile pe care le-am citit acum, ajuns acasă, legate de această femeie, de aspectul ei fizic și de ce ar trebui să pățească, m-au scârbit", a scris Maurice Munteanu pe Facebook.

Ce s-a întâmplat

Ana Morodan a fost reţinută de poliţişti, marți seară, după ce nu a oprit la semnalele polițiștilor, în trafic, apoi a lovit două maşini şi a refuzat să fie testată pentru depistarea alcoolului şi a substanţelor psihoactive. Ea a fost oprită în trafic de două ori, la interval de câteva ore, iar în urma primului incident i-a fost reținut permisul auto. Prima dată, a fost oprită în trafic în jurul orei 16.00, iar a doua oară, în jurul orei 22.00.

Polițiștii i-au cerut apoi să o testeze pentru consum de alcool și de droguri, dar Ana Morodan ar fi refuzat. A fost dusă la INML, dar și acolo ar fi refuzat să îi fie recoltate probe biologice. Miercuri seară, a fost plasată de instanță sub control judiciar pentru 60 de zile. Vedeta a negat că ar fi condus băută sau sub influența drogurilor, susținând că "singura greșeală" a fost că a condus cu permisul suspendat.

