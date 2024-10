Ana Maria Bărbosu, despre lecțiile învățate după JO: Îmi place să privesc spre viitor

Declarațiile Anei Maria Bărbosu

"Acum am intrat din nou în priză cu antrenamentele şi cu şcoala. Mai ales cu şcoala, pentru că sunt clasa a XII-a şi mă axez mult pe învăţat. Cred că Olimpiada m-a învăţat să fiu stăpână pe mine să iau fiecare eveniment cu ce are mai bun de oferit şi să privesc înainte. Emoţiile nu pot să spun că au trecut complet, dar au fost cumva estompate de altele. Acum fiind ocupată cu învăţatul şi cu antrenamentele nu mai am timp să mă gândesc la ce s-a întâmplat", a spus Bărbosu.

"În privinţa medaliei, îmi place să iau lucrurile ca fiind ceva ce a trecut, îmi place să privesc spre viitor. Este un rezultat al muncii pe care am depus-o până acum şi, în funcţie de cât de mult voi putea să dau în continuare în sală şi cât timp voi aloca gimnasticii, sper să vină şi altele", a mai spus gimnasta.

***

Gimnasta Ana Maria Bărbosu a câştigat medalia de bronz la sol la Jocurile Olimpice de la Paris în urma unei decizii a Tribunalului de Arbitraj al Sportului (TAS), după memoriile făcute de Federaţia Română de Gimnastică şi de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. În urma acestei decizii, Ana Maria Bărbosu a obţinut medalia de bronz la sol, în timp ce Sabrina Maneca Voinea a încheiat competiţia pe locul 4. Memoriul depus de FRG şi Sabrina Maneca Voinea a fost respins.

Pe 5 august, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766, astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă. Gimnasta Ana Maria Bărbosu, medaliată cu bronz la sol în cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, a fost unul dintre laureaţii Galei Trofeelor Alexandrion, alături de Mihaela Cambei (haltere), Vlad Stancu (înot), Amalia Niţă (box), David Cercel (tenis), Bianca Ifteni (canotaj), notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News