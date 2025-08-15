Americanii și rușii își încordează mușchii în Alaska: Putin, primit cu o "fanfară" de avioane F-22 / Lavrov vine cu hanorac inscripționat ”URSS”

Primele minute vor fi decisive, avertiza Trump, zilele trecute, cu privire la ”întâlnirea secolului” dintre el și dictatorul rus Vladimir Putin. Dar, până atunci, părțile vor să dea semnale potrivit cărora sunt ”in control”. Discuțiile sunt programate să înceapă la ora 22.30, ora României.

Primul care a dat tonul a fost Serghei Lavrov. Ministrul rus de Externe a sosit pentru întâlnirea din Alaska purtând un pulover pe care erau inscripționate cuvintele... ”URSS”, dar nu oricum, ci în alfabetul chirilic, un semnal care vrea să aducă aminte de măreția (oare?) a Uniunii Sovietice.

The head of the Russian Foreign Ministry Lavrov showed up in Alaska wearing a sweater with “USSR” on it



Interesant este că Putin a vizitat o fabrică de ulei de pește din orașul Magadan, din Extremul Orient rus, înainte de întâlnirea planificată cu președintele SUA.

Ca să dea impresia de ”in control”, Putin a mers, apoi, la Centrul Cultural și Social Mayak Park, care include un spațiu expozițional, o sală de conferințe, o cafenea, un centru pentru vizitatori și un atelier.

Următoarea oprire a vizitei a fost centrul universal de sport și recreere, cea mai mare instalație de acest fel din regiune, oferind, printre altele, un patinoar, o piscină, o sală de sport și săli de antrenament pentru diverse discipline sportive.

După ce a vizitat aceste locații, Putin a depus flori la Monumentul Eroilor Alsib, comemorând cooperarea în aviație dintre URSS și SUA în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Răspunsul americanilor: "Fanfară" de avioane invizibile F-22 Raptor

Avioane F-22, la Baza Elmendorf-Richardson din Anchorage/ Captură video

Ca să vadă și Putin cum arată un avion invizibil de aproape, Trump i-a pregătit dictatorului rus o ”fanfară de primire” formată din 4 avioane F-22, considerate cele mai avansate avioane de luptă din lume, care încadrează covorul roșu.

De fapt, facilitatea militară Elmendorf-Richardson din Anchorage (care datează din epoca Războiului Rece și e formată din Baza Elmendorf a Forțelor Aeriene și Fort Richardson al Armatei SUA) găzduiește în mod normal aeronave precum F-22 Raptor - un avion de vânătoare despre care Forțele Aeriene spun că „nu poate fi egalat de niciun avion de vânătoare în producție sau în dezvoltare”.

Cinci subiecte cheie ale summitului

Inițial, era stabilit ca întâlnirea să debuteze în privat, între cei doi președinți, unele surse spunând că va fi prezent doar un traducător rus, ceea ce nu ar fi prima dată (Witkoff vorbește întotdeauna doar cu un traducător rus, ceea ce este o greșeală uriașă de negociere, deoarece Putin, care știe engleza, are ocazia să se gândească la cuvintele sale în timpul traducerii în rusă, în timp ce Witkoff trebuie să reacționeze imediat).

Dar Casa Albă anunță că Trump nu se va mai întâlni față în față cu Putin. Întâlnirea va include și consilierii, notează CNN. Trump va fi acum însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și de trimisul special Steve Witkoff pentru partea bilaterală a discuțiilor.

După partea bilaterală a summitului, delegațiile se vor întâlni la prânz. Se așteaptă ca Rubio, Witkoff, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, secretarul Comerțului, Howard Lutnick, secretarul Apărării, Pete Hegseth, și șefa de cabinet, Susie Wiles, să li se alăture și ei.

Ce se va discuta:

Donbas și schimbul de teritorii

Garanții de securitate pentru Ucraina

Eliminarea rachetelor americane din Europa

Petrol și minerale rare

Sancțiuni

Subiect de evitat: Copii ucraineni răpiți.

