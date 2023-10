Alina Gorghiu anunță că până la sfârşitul anului se vor moderniza mai multe sedii de instanţe

'Săptămâna trecută am inaugurat un corp nou de clădire la Tribunalul Gorj. Acum, împreună cu dumneavoastră, reuşim să marcăm finalizarea unui sediu nou pentru Judecătoria Slatina, o adevărată bijuterie arhitecturală. (...) Acest nou sediu a presupus o investiţie de peste 16 milioane de lei, nu ar fi fost realizabil fără muncă de echipă', a spus Alina Gorghiu.

Ministrul Justiţiei a menţionat că vor continua lucările de modernizare a sediilor de instanţe, menţionând că până la finalul acestui an se vor finaliza lucările la sedii de instanţe din judeţele Dâmboviţa, Mureş şi Hunedoara. 'Vă asigur că aceste investiţii în infrastructura instanţelor din România vor continua, iar până la sfârşitul anului vom finaliza în alte trei judeţe sedii de instanţe.

Ministerul Justiţiei va inaugura până la sfârşitul acestui an, sedii moderne de instanţă, realizate prin Compania Naţională de Investiţii, în alte trei judeţe: Dâmboviţa - Judecătoria Târgovişte, Mureş - Curtea de Apel Mureş, Hunedoara - Tribunalul Hunedoara şi Judecătoria Deva.

În luna iulie a acestui an am reuşit să semnăm un acord de împrumut de 100 milioane de euro de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare, iar o parte din acest împrumut va fi destinat lucrărilor de modernizare a Judecătoriei Corabia. Investiţiile în infrastructura sistemului judiciar sunt esenţiale şi reprezintă una dintre condiţiile primordiale pentru o justiţie de calitate, în care oamenii să aibă încredere. Atât profesioniştii dreptului care îşi desfăşoară activitatea in sediile instanţelor, cât şi justiţiabilii merită această formă de respect', a adăugat ministrul Alina Gorghiu.

Preşedintele Judecătoriei Slatina, Petronela Stamatoiu, a punctat că instanţa se confruntă cu deficit de judecători, iar mutarea activităţii în noul sediu, cu un spaţiu mai generos, ar putea constitui un motiv care să-i determine pe magistraţi să rămână să lucreze la Slatina.

'Avem patru săli de judecată, avem un spaţiu destinat avocaţilor, un spaţiu care nu se regăseşte în actualul sediu, pentru că nu aveam efectiv unde să îl amenajăm, dar mai ales avem o cameră de audiere a minorilor şi intrăm şi noi astfel în rândul instanţelor moderne din ţară, cameră care a fost amenajată cu ajutorul colegilor mei de la Judecătoria Slatina. Deşi, aşa cum s-a spus, suntem foarte puţini în prezent la Judecătoria Slatina, doar 13 din 22', a spus Petronela Stamatoiu.

Preşedintele CSM, Daniel Grădinaru, a arătat că se vor face demersuri astfel încât să se ocupe posturile şi să se acopere din deficitul de personal. 'Este al doilea eveniment la care particip în calitatea de preşedinte al Consiliului, săptămâna trecută am participat la un eveniment similar la Tribunalul Gorj, în aceeaşi manieră s-au prezentat lucrurile. (...)

Avem în desfăşurare o procedură care se va finaliza în luna martie anul viitor. Sperăm să se ocupe toate posturile vacante care au fost scoase la concurs. Cu tristeţe am aflat că această instanţă nu are în această procedură scoase posturi la concurs, însă vom găsi variante pentru a le ocupa şi pe acestea în viitor, fie variante temporare, fie sigur până definitivare', a spus Grădinaru.

Directorul de investiţii din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii, Adrian Cefălan, a arătat că lucrarea a fost finalizată şi a fost una complexă, în condiţiile în care clădirea, construită în anul 1908, este monument istoric şi a fost nevoie de găsirea unor soluţii arhitecturale pentru modernizare care să permită obţinerea atât a avizelor de la Direcţia de Cultură, cât şi a celor de la ISU privind siguranţa.

'A trebuit să reconfigurăm toate spaţiile pentru a îndeplini cerinţele Ministerului Justiţiei. Pe de altă parte, faptul că vorbim de o clădire monument, care anul ăsta împlineşte 115 ani, în 1908 a fost finalizată, pe partea de momente trebuie să găseşti un echilibru între cerinţele celor de la Direcţia de Cultură, cerinţele avizatorilor, în special celor de la ISU, dar până la urmă, deşi a fost greu, iată-ne astăzi aici. A fost un drum lung ca şi istoric. Pe scurt, în 2014 se semna memorandumul pentru justiţie între Ministerul Justiţiei, Ministerul de Finanţe şi Ministerul Dezvoltării, prin CNI, cu două componente principale, acela de reabilitare a reşedinţelor instanţelor de judecată din municipiile de judeţ şi reabilitare a instanţelor de parchet din subordinea Ministerului Public.

La acel moment am pornit la drum cu aceste investiţii. În 2016 am semnat aici contractul de proiectare (...), am obţinut aprobarea indicatorilor şi, undeva în 2020, în luna iulie, am început efectiv lucrările şi am avut norocul de a avea un constructor foarte bun. Însă, iată, am reuşit să finalizăm în trei ani această lucrare şi să o predăm la cheie. În continuare, Ministerul Dezvoltării, Compania Naţionale de Investiţii va investi în reabilitarea, extinderea şi construirea de sedii noi pentru instanţele de judecată, iar pentru judeţul Olt vom continua investiţiile', a conchis reprezentantul CNI.

Potrivit preşedintelui Judecătoriei Slatina, activitatea judiciară în noul sediu va începe în prima parte a anului 2024, după finalizarea mutării documentelor şi echipamentelor din vechiul sediu.

