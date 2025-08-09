Alexandra Ştefania Uţă, medaliată cu aur la Europenele U20, în proba de 400 m garduri

Sportiva română Alexandra Ştefania Uţă a cucerit medalia de aur în proba de 400 metri garduri, sâmbătă, la Campionatele Europene de atletism pentru juniori Under-20 de la Tampere (Finlanda).



Uţă s-a impus la mare luptă, cu 55 sec 55/100, nou record al competiţiei şi cea mai bună performanţă europeană la această categorie de vârstă. Medalia de argint a revenit franţuzoaicei Meta Tumba, în 55 sec 56/100, iar bronzul a fost adjudecat de estoniana Viola Hambidge, 56 sec 71/100.



La 400 m garduri, David Ştefan Damian s-a clasat pe locul 6, cu timpul de 51 sec 33/100.



În proba feminină de 10.000 m marş, Alessia Cristina Pop s-a clasat pe locul 14, cu timpul de 47 min 35 sec 68/100.



Narcis Andrei Popescu s-a calificat în finala probei de aruncare a suliţei, după ce s-a situat pe 10 în grupele preliminare (68,46 metri).



Vlad Gabriel Dumitra a prins semifinalele probei de 110 m garduri după ce a fost al 17-lea în serii (14 sec 00/100).



În calificări la 3.000 m obstacole, Mihai-Alin Şavlovschi a avut doar al 25-lea timp (9:19.80).



La triplusalt, Alexandru Stan a fost al 19-lea în calificări (14,95 m), Leonard Andrei Durău al 23-lea (14,61 m), iar Eduard Florin Unguroaica nu a luat startul.



Adina Ionela Fîrţală nu a prins finala la aruncarea greutăţii, după ce a fost a 15-a în calificări (13,67 m).



România are două medalii la Europenele U20, aurul obţinut de Alexandra Ştefania Uţă la 400 m garduri şi argintul cucerit de Daria Vrînceanu la triplusalt.

