Data actualizării: 12:14 09 Noi 2025 | Data publicării: 11:52 09 Noi 2025

Răsturnare de situație cu alerta de tsunami din Japonia, după un cutremur cu magnitudinea de 6,7
Autor: Andrei Itu

Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

O alertă de tsunami a fost emisă în Japonia, în urma unui seism puternic, în largul prefecturii Iwate, Japonia.

Mai exact, avertizarea vizează prefectura Iwate din nordul Japoniei, a anunţat postul public de radio NHK. Locuitorii sunt îndemnaţi să stea departe de zonele de coastă, transmit Reuters şi AFP.

Alertă de tsunami în Japonia, zona Iwate

Alerta de tsunami a fost emisă după ce s-a produs un seism cu magnitudinea de 6,7 în nord-estul ţării, în largul prefecturii Iwate.

Valul de tsunami este aşteptat să aibă până la un metru înălţime, a precizat NHK, notează Agerpres.

Răsturnare de situație: "A fost atât de mic..."

Ulterior, tsunamiul a ajuns în Miyako, în prefectura Iwate, la ora locală 17:37 (08:37 GMT), însă a fost atât de mic încât Agenţia Meteorologică Japoneză a spus că nu îi poate evalua amploarea.

Două minute mai târziu, un val de 10 centimetri a lovit Ofunato, a precizat JMA.

Cutremurul s-a produs în jurul orei locale 17:03 (08:03 GMT) în largul coastei oraşului Iwate, determinând JMA să emită imediat o avertizare de tsunami, temându-se că valuri de până la un metru ar putea lovi coastele ţării.

Cutremur evaluat la 6,8 pe scara scara Richter

U.S. Geological Survey (USGS) a evaluat cutremurul la 6,8 pe scara Richter.

Agenţia Meteorologică Japoneză (JMA) a anunţat într-un buletin informativ că valurile ar putea ajunge la ţărm în orice moment, emiţând o "alertă de tsunami" pentru litoralul din Iwate.

Cutremurul iniţial a fost urmat de replici cu magnitudini cuprinse între 5,3 şi 6,3, conform JMA.

Șase cutremure, duminică dimineața

Duminică dimineaţa, şase cutremure au avut loc în largul coastei regiunii, cu magnitudini cuprinse între 4,8 şi 5,8. Acestea au fost abia resimţite pe uscat şi nu au declanşat avertizări de tsunami.

Regiunea este încă traumatizată după cutremurul devastator cu magnitudinea de 9,0 din anul 2011, care a declanşat un tsunami soldat cu aproape 18.500 de morţi sau dispăruţi.

Dezastrul a dus şi la distrugerea a trei reactoare de la centrala nucleară Fukushima, cel mai grav dezastru de acest fel de după Cernobîl.

Ce este un tsunami

Un tsunami este un val uriaș de apă cauzat de o deplasare bruscă a apei. De obicei, apare în urma unor cutremure subacvatice, erupții vulcanice și alunecări de teren subacvatice.
Aceste valuri uriașe pot avea viteze foarte mari pe ocean, respectiv până la 800 km/h în adâncuri. În momentul în care la țărm, pot provoca inundații devastatoare și distrugeri masive.

Vezi și - "Cel mai puternic cutremur din ultimele decenii" în estul îndepărtat al Rusiei. A provocat un tsunami: Japonia și Hawaii fac evacuări

Urmăriți DCNews și pe Google News

cutremur japonia
alerta tsunami
iwate
japonia
