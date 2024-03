Alegeri Rusia 2024. Putin, singurul candidat real, restul au o singură sarcină: să piardă. "Occidentul a făcut o greșeală foarte gravă" - REUTERS

S-a dat startul alegerilor prezidențiale din Rusia. Pentru prima dată, oamenii din Rusia și din regiunile anexate ale Ucrainei vor vota timp de trei zile la alegerile prezidențiale, de astăzi până duminică. Rezultatele vor apărea la scurt timp, iar câștigătorul va fi inaugurat în luna mai.



Sistemul de vot pe mai multe zile a fost introdus în referendumul din 2020 pentru modificarea Vonstituției, dar va fi folosit pentru prima dată la un vot prezidențial. Un candidat trebuie să primească mai mult de jumătate din voturi pentru a câștiga alegerile. Dacă niciun candidat nu atinge acest punct, un al doilea tur de vot va avea loc trei săptămâni mai târziu.

Într-o Rusie în război, există un singur candidat real și un singur câștigător: Vladimir Putin





În timp ce rușii vor vota la alegerile din 15-17 martie, popularitatea fostului ofițer KGB în vârstă de 71 de ani este ridicată pe fondul sprijinului puternic pentru războiul din Ucraina, relatează Reuters.



„Îl susțin pe Putin și, bineînțeles, îl voi vota”, a spus Ludmila Petrova, în vârstă de 46 de ani, care merge să cumpere pantofi sport New Balance contrafăcuți, fabricați în China, dintr-una dintre cele mai mari piețe angro din Rusia, situată în sudul Moscovei.



"Putin a ridicat Rusia din genunchi. Și Rusia va învinge Occidentul și Ucraina. Nu puteți învinge Rusia - niciodată. Ați înnebunit complet în Occident? Ce are Ucraina de a face cu voi?", a mai spus Petrova.



Totul în contextul ăn care oamenii din Occident îl consideră pe Putin un autocrat, un criminal de război, un ucigaș și chiar, așa cum a spus președintele american Joe Biden luna trecută, "nebun" despre care oficialii americani spun că a înrobit Rusia într-o dictatură coruptă. În pofida acestor lucruri, se pare că în Rusia războiul l-a ajutat pe fostul ofițer KGB să-și sporească popularitatea în rândul rușilor. Cel puțin asta arată sondajele de acolo.

"Occidentul a făcut o greșeală foarte gravă"





"Nu ai nicio îndoială: aceasta este o slujbă pe viață. Putin nu are concurenți - el este la un nivel complet diferit. Occidentul a făcut o greșeală foarte gravă, ajutând la unificarea unei mari părți a elitei ruse și a populației ruse în jurul lui Putin prin sancțiunile sale și denigrarea Rusiei", a spus o persoană influentă din Rusia, familiarizat cu gândirea la nivelurile superioare ale Kremlinului. El a vorbit pentru Reuters sub condiția anonimatului pentru a-și exprima părerile asupra problemelor politice.



O altă sursă rusă de rang înalt a spus că mandatul lui Putin ca lider nu a fost o chestiune de politică, ci una legată de sănătatea lui, care părea robustă. Potrivit acestuia, liderul de la Kremlin nu are un succesor vizibil.



Reamintim că Vladimir Putin a ordonat o invazie pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, după opt ani de conflict în estul Ucrainei între forțele Kievului, pe de o parte, și ucrainenii pro-ruși împuterniciți de ruși, pe de altă parte. Zeci de mii de soldați au fost uciși și mulți alții răniți în acești doi ani de război. Invazia lui Putin a dus la moartea a mii de civili ucraineni , iar economia și infrastructura Ucrainei au suferit daune în valoare de sute de miliarde de dolari. În tot acest timp, Occidentul a furnizat Ucrainei ajutor în valoare de sute de miliarde de dolari, arme și informații la nivel înalt. Liderii occidentali îl acuză pe Putin că a purtat un război brutal în stil imperial, menit să restabilească influența globală a Rusiei.

Războiul cu Vestul





Putin a încercat de-a lungul timpului să își justifice crimele din Ucraina prezentând invazia țării vecine ca parte a unei bătălii existențiale cu un Occident în declin despre care spune că a umilit Rusia după căderea Zidului Berlinului în 1989, încălcând ceea ce Putin consideră a fi sfera de influență a Moscovei, inclusiv a Ucrainei.



Deși oamenii din țările libere înțelege că în mare parte este vorba doar despre propagandă rusă, declarațiile lui Putin îi atrage pe mulți ruși care sunt suspicioși cu privire la politica și intențiile Occidentului. Înalți oficiali de la Kremlin vorbesc deschis despre războiul cu NATO și continuă să lanseze tot felul de amenințări.

Ce se ascunde în mințile rușilor





Gradul de aprobare al lui Putin este în prezent de 86%, în creștere de la 71% cu puțin timp înainte de invazia Ucrainei, potrivit Levada Centre, un institut de sondare din Rusia. Evaluarea lui Putin a crescut și în timpul războiului din 2008 cu Georgia și al anexării Crimeei de Ucraina în 2014. Nu e de mirare deoarece în tot acest timp televiziunea rusă controlată de Kremlin l-a proiectat pe Putin ca fiind un patriot robust și i-a batjocorit pe liderii occidentali ca fiind slabi, proști și înșelători.



"Pentru mulți ruși, care sunt parțial inspirați de propagandă, dar cel mai important de propriile convingeri interioare, Rusia se află într-o luptă veche cu Occidentul – și ceea ce se întâmplă în prezent este un episod din această luptă. Cei care exprimă astfel de sentimente în sondajele noastre se consideră a fi participanți într-un fel la această luptă cu Occidentul. Sunt ca fanii fotbalului care își imaginează că sunt participanți la meciul de fotbal", a spus Alexei Levinson, șeful departamentului de cercetare socioculturală de la Levada.

De ce nimeni nu se opune







În timp ce unii din elita Rusiei sunt sceptici cu privire la urmărirea războiului, ei nu se opun Kremlinului pentru că nu au nimic de câștigat din asta, ba din contră, ar avea multe de pierdut - așa cum a arătat revolta eșuată a lui Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner, în 2023. Avionul lui Prigojin s-a prăbușit pe 25 august, două luni la zi de la revoltă.



De altfel, Vladimir Putin controlează tot și lasă puține la voia întâmplării. De la invazia pe scară largă a Ucrainei, autoritățile ruse au reprimat orice semn de disidență. Sute de persoane au fost arestate pentru că și-au exprimat nemulțumirea, iar protestele sunt interzise.



Mass-media de stat, care domină în Rusia, îi este ferm loială lui Putin. Sarcina celor trei candidați rivali lui Putin: Nikolai Haritonov, Leonid Sluţki și Vladislav Davankov este să piardă. Niciunul dintre ratingurile lor de aprobare nu este peste 6%.

Kremlinul vrea o prezență ridicată la vot





Se pare că în aceste trei zile de scrutin principala preocupare a Kremlinului este asigurarea unei prezențe ridicate la vot. Unii manageri ai companiilor de stat au ordonat angajaților să voteze - și să trimită fotografii cu buletinele lor de vot, au declarat șase surse pentru Reuters. Chiar și bancomatele le amintesc rușilor să voteze. Se întâmplă în contextul în care liderii opoziției fragmentate a Rusiei sunt fie în străinătate, fie în închisoare, tăcuți, fie morți.



Alexei Navalnîi, cel mai proeminent lider al opoziției din Rusia, a murit pe 16 februarie într-o colonie penitenciară arctică. Iulia Navalnaia le-a cerut rușilor să se prezinte la secțiile de votare la prânz, pe 17 martie, pentru a-și manifesta opoziția.



Navalnîi caracterizase Rusia lui Putin drept un stat criminal fragil condus de hoți și spioni cărora le pasă doar de bani. Întrebat dacă Putin este puternic sau slab, Leonid Volkov, unul dintre cei mai buni consilieri ai lui Navalnîi, a spus: "Dinozaurii erau foarte puternici înainte de a dispărea".



La scurt timp după ce a vorbit cu Reuters la Vilnius, Volkov a spus că a fost atacat cu un ciocan într-un atac pe care Lituania l-a pus pe seama Rusiei. Kremlinul a refuzat să comenteze incidentul.









Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News