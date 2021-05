Adriana Bahmuțeanu, dezvăluire despre Silviu Prigoană și scandalul dintre ei: A fost cu pasiune

Nico, în spital din cauza dietei Dukan: A fost șoc pentru mine, m-a luat cu tremurici. Slăbeam UN KG pe zi

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au avut o căsnicie cu scântei, cu despărțiri și împăcări și cu o mulțime de animozități ce au condus în final spre divorț, la mijloc fiind prinși copiii ai lor, Eduard şi Maximus. Cei doi s-au căsătorit și au divorțat de cinci ori, iar scandalurile mediatice le-au adus multă notorietate.

În ziua în care a împlinit 47 de ani, Adriana Bahmuțeanu i-a transmis un mesaj emoționant fostului soț.

Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, "Xtra Night Show", jurnalista a dezvăluit că a fost sunată de toate persoanele apropiate, în afară de tatăl copiilor ei și a ținut să precizeze că nu avea așteptări în ceea ce-l privește pe Silviu Prigoană, dar a ținut să îi mulțumească pentru tot ce a făcut pentru ea.

În ceea ce privește mesajul emoționant, aceasta a spus că de-a lungul mariajului pe care l-au avut, printre toate certurile și neînțelegerile, au existat și foarte multe momente frumoase pe care și le amintește cu drag.

Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre Silviu Prigoană

"Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat. Nu regret mare lucru. Îi mulțumesc lui Prigoană, dacă nu era Prigoană în viața mea nu eram ceea ce sunt astăzi, dacă nu era el nu mă trezeam la realitate, cu tot balamucul din lume fără Prigoană nu aș fi fost ceea ce sunt azi, îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine.

Mi-a dat momente frumoase, mi-a oferit momente frumoase, ne-am iubit, ne-am certat, a fost cu pasiune, nu regret nimic", a spus Adriana Bahmuțeanu, în cadrul emisiunii "Xtra Night Show" de la Antena Stars.

A divorțat de 5 ori pentru publicitate?

Invitat în emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” de la Kanal D, omul de afaceri Silviu Prigoană a fost întrebat dacă divorţurile de Adriana Bahmuţeanu au fost doar pentru publicitate.

"Nu, divorțurile, nu! Nu erau pentru publicitate! Mai ales când au intervenit minorii! Am avut un singur divort cu minorii, care încă nu s-a finalizat, deci de cinci ani de zile! Nu e finalizat, atenție mare! Nu e finalizată povestea cu copiii! Sper să se finalizeze anul ăsta şi problema copiilor cu domiciliul. Nu, divorțurile nu au avut nicio legătură cu publicitatea! Căsătoriile, da, au avut! Şi ce am câștigat din toată povestea asta, pai 60%! Am fost singurul deputat de București care am intrat în Parlament pe votul popular, restul colegilor mei au fost băgați în Parlament strict de calculator! Au fost redistribuiți, cum se spune în politică!", a declarat Silviu Prigoană, la Kanal D.

Adriana Bahmuțeanu, dezvăluire șoc. L-a iertat pe Prigoană. "Aș fi rămas PIȚIPOANCĂ"

Adriana Bahmuțeanu și-a schimbat complet stilul de viață și modul de gândire. În plus, cărțile citite, cursurile urmate și pasiunea pentru psihologie, au ajutat-o să învețe care este în realitate sensul vieții, cum să se comporte cu copiii săi, dar mai ales, să-și ierte fostul soț.

"Acum am înțeles că ceea ce mi-a dat mie Dumnezeu, mi-a dat tocmai ca să mă cunosc pe mine mai bine, ca să-i pot ajuta și pe alții și ca să devin mai puternică până la urmă, pentru că nu sunt nici prima, nici ultima persoană cu o căsnicie nefericită. Am luat-o pe drumul ăsta, am citit foarte multe cărți, am fost la foarte multe cursuri și am învățat la un moment dat să am o relație mai bună cu copiii, să înțeleg și de ce fostul meu partener s-a purtat cum s-a purtat la un moment dat și să-l iert și să-i mulțumesc.

Pentru că dacă nu era situația asta aș fi rămas genul de pițipoancă care s-ar fi uitat după genți și parfumuri și atat. Deci viața mea s-ar fi limitat foarte mult. Acum am înțeles că sensul vieții este altul și m-am liniștit, ceea ce este cel mai important", a declarat Adriana Bahmuțeanu, în exclusivitate pentru DC NEWS.