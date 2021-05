Adrian Păunescu ”se prefăcea” că vorbește la telefon cu Ceaușescu. Istoricul Betea: Eu am găsit scrisori

„Se mai povestea despre Adrian Păunescu că se prefăcea că vorbește la telefon cu Ceaușescu. Eu am găsit scrisori adresate de către Adrian Păunescu lui Ceaușescu în care i se adresează ca lui Mesia, nicidecum că și-ar fi făcut confidențe reciproce și confesiuni telefonice sau eu știu ce altceva”, a spus, în cadrul interviului acordat DC News TV, Lavinia Betea, istoric și jurnalist.

Lavinia Betea- Elena și Nicolae Ceaușescu,secretele din spatele cuplului dictatorial

Precizăm că două cărţi dedicate cuplului Ceauşescu vor fi lansate, în curând, în România, sub semnătura profesorului Lavinia Betea. „Sunt două cărţi noi, dar la care pot spune că am lucrat, într-o formă sau alta, de mai bine de 30 de ani. Prima dintre ele, cea mai voluminoasă de altfel şi cea mai dificilă de redactat. a fost 'Viaţa şi epoca lui Nicolae Ceauşescu' şi pentru că, în decursul acestor ani, am adunat atât de multe documentare, pentru că s-au pus în circuit continuu documente de arhivă şi eu avem un material atât de vast, am construit o a doua biografie. 'Tovarăşa' se numeşte, biografie a Elenei Ceauşescu. Am considerat că merită o tratare aparte, deşi viaţa ei este, evident, strâns legată de a lui, dar ea reprezintă un personaj absolut unic: o semianalfabetă, cu patru clase făcute normal, care îşi are locul printre femeile celebre ale lumii la ora aceasta şi care particularizează, într-un fel, istoria României. Cărţile vor apărea în jurul datei de 20 iunie, la editura Corint, care a intrat în circuitul cărţilor acreditat din punct de vedere ştiinţific", a explicat, în cadrul interviului, Lavinia Betea.