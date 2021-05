Ceaușescu ”nu se lăsa atins niciodată de vreo mână de femeie”, în afară de Elena. ”Ea spăla, în fiecare seară, lenjeria lor intimă”

„Povestea cu amorurile înregistrate și urmărite de Elena Ceaușescu cred că este o mare gogoriță! Se știau supravegheați. Și, în acest context, vă dați seama... nu ar fi avut tupeu să înregistreze un cuplu marital. Nici ea nu ar fi putut să ceară un astfel de lucru. Cuplurile de demnitari își cunoșteau prea bine măsurătorile pașilor și umbrele care erau. Știau mult prea bine că personalul salarizat de gospodăria de partid și ales de Securitate dă raportul. Știau că serviciul de pază și protecție îi urmărește.

Ceea ce este poate nou... nu era voie să ajungă nimic compromițător despre un demnitar în altă parte decât la Ceaușescu. Ea era, în principal, responsabila cu cadrele și, în ultima perioadă, cenzura informațiile neplăcute și pentru el. Dar înregistrările acestea.... sunt sigură că nimeni nu putea să meargă cu mintea până acolo! Să nu uităm că ea era o femeie ce venea din mediul rural. Amândoi aveau o anumită pudoare în relațiile personale. Spre exemplu, ea spăla, în fiecare seară, lenjeria lor intimă. Abia după această prespălare, lenjeria ajungea serviciului care se ocupa de vestimentația lor”, a spus, în cadrul interviului acordat DC News TV, Lavinia Betea.

„El nu se lăsa atins niciodată de vreo mână de femeie, nici măcar când mergeau la nămol, la Techirghiol. Aveau asistenta, dar ea era cea care întindea nămolul pe spatele lui. Din acest punct de vedere, erau exagerat de pudici”, a mai spus Lavinia Betea.

Precizăm că două cărţi dedicate cuplului Ceauşescu vor fi lansate, în curând, în România, sub semnătura profesorului Lavinia Betea. „Sunt două cărţi noi, dar la care pot spune că am lucrat, într-o formă sau alta, de mai bine de 30 de ani. Prima dintre ele, cea mai voluminoasă de altfel şi cea mai dificilă de redactat. a fost 'Viaţa şi epoca lui Nicolae Ceauşescu' şi pentru că, în decursul acestor ani, am adunat atât de multe documentare, pentru că s-au pus în circuit continuu documente de arhivă şi eu avem un material atât de vast, am construit o a doua biografie. 'Tovarăşa' se numeşte, biografie a Elenei Ceauşescu. Am considerat că merită o tratare aparte, deşi viaţa ei este, evident, strâns legată de a lui, dar ea reprezintă un personaj absolut unic: o semianalfabetă, cu patru clase făcute normal, care îşi are locul printre femeile celebre ale lumii la ora aceasta şi care particularizează, într-un fel, istoria României. Cărţile vor apărea în jurul datei de 20 iunie, la editura Corint, care a intrat în circuitul cărţilor acreditat din punct de vedere ştiinţific", a explicat, în cadrul interviului, Lavinia Betea.