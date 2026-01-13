Adrian Cuculis, denunț penal la Parchetul General împotriva „acaparării Justiției”. Ce a sesizat avocatul

Adrian Cuculis, avocat, a anunțat că a depus la Parchetul General un denunț în care solicită efectuarea de cercetări după aparitia in spatiul public a unui documentar online prin care s-au prezentat elemente ce tin de infractiuni de coruptie, conexe coruptiei, infractiuni contra infaptuirii justitiei si altele și a unui material intitulat “DOCTORATUL PLAGIAT AL MINISTRULUI JUSTIȚIEI. 140 pagini cu conținut copiat în teza lui Radu Marinescu, semnat de jurnalista Emilia Șercan.

„Având în vedere faptul că Justiţia este una dintre puterile statului român, ţinând seama şi de prevederile legii profesiei de avocat, jurământul depus şi constatarea că în spaţiul public cele două materiale au apărut la scurt timp între ele, văzând că, deşi faptele prezentate în materialul Recorder sunt de natură să ducă la suspiciunea rezonabilă că au fost săvârşite o serie largă de infracţiuni, cât şi faptul că materialul depus pe site-ul online pressone.ro a fost publicat concomitent cu momentul declanşării procedurii de numire a conducerii parchetelor mari din Romania, că în acest moment Parchetul General nu a dispus efectuarea unor verificări/deschideri de dosare penale, în raport de art. 290 Cod procedură penală, înţelegem să formulăm prezentul denunţ”, se precizează în documentul publicat de Adrian Cuculis.

Avocatul precizează că sintagma „acapararea Justiţiei”, folosită în documentarul online descrie de obicei acuzaţii grave de natură sistemică, cum ar fi:

încercarea de preluare/control politic asupra instanţelor şi parchetelor;

numiri abuzive în funcţii-cheie din Justiţie;

modificări legislative care ar submina independenţa Justiţiei;

presiuni sistematice asupra magistraţilor;

instrumentalizarea disciplinară/penală împotriva judecătorilor/procurorilor „incomozi”.

„Având în vedere că, în legătură cu anularea alegerilor din 2024, există dosare penale instrumentate de către Parchetul General, trimise în judecată în camera preliminară, bazate la rândul lor pe sesizări din oficiu şi care intră tot sub umbrela ‘Justiţia acaparată’, suntem convinşi că, prin decelarea elementelor de natură penală prezentate în cadrul materialului de notorietate Recorder – ‘Justiţie acaparată’, Parchetul General, prin procurorii instrumentatori, pot veni cu o soluţie judiciară clară şi valabilă ‘Erga omnes’, pentru a aduce, dacă este cazul, linişte în rândul populaţiei României şi încredere în actul de Justiţie sau, din contră, vinovaţi, pe care să-i defere Justiţiei”, argumentează avocatul.

Privitor la apariția articolului prin care este prezentată parţial teza de doctorat a lui Radu Marinescu, ministrul Justiției, la o distanţă de doar trei zile de la momentul de la care a fost declanşată procedura de numire a şefilor de parchete, Adrian Cuculis se întreabă dacă şi aici se poate aplica sintagma „acapararea Justiţiei”.

