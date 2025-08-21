Data publicării:

Adevărul despre ce mâncăm local. Expertul Costel Vînătoru de la Banca de Resurse: O să atrag multe critici, dar așa e mai mult de 50%...

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @jcomp
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @jcomp

Conducerea Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) apreciază că România a cedat şi nu are o strategie naţională de producere a seminţelor sau de dezvoltare a acestui sector, în contextul în care o proporţie importantă din seminţele sunt sub anumite norme de a fi cultivate.

Potrivit directorului BRGV, Costel Vînătoru, seminţele de calitate au tarife ridicate şi uneori pot fi achiziţionate la bucată. În contextul în care primăvara şi toamna există un interes ridicat din partea cultivatorilor de a cumpăra seminţe care să le o ofere posibilitatea de a obţine culturi productive, la nivelul ţării ar trebui dezvoltată o strategie naţională în sprijinul acestora.

"Când vorbim de seminţe, vorbim de cea mai importantă verigă care condiţionează producţia. O sămânţă bună, de calitate oferă speranţa de a obţine ceva, o sămânţă de proastă calitate, chiar dacă beneficiază de cele mai înalte tehnologii şi de condiţii climatice optime, poate determina o producţie scăzută şi de multă ori de slabă calitate. Seminţele acum au început să fie vândute la preţuri foarte mari, erau vândute la gram unele dintre ele, acum seminţele de plante legumicole cele mai cultivate, tomate, ardei, vinete se vând şi la bucată, pentru că o parte dintre companii pun mare preţ pe calitatea seminţelor iar seminţele de foarte bună calitate costă. S-a dezvoltat în zona aceasta o afacere destul de bine pusă la punct în care România a cedat, nu a fost şi nici nu este bine pregătită, nu are o strategie naţională de producere de seminţe, de dezvoltare a acestui sector. În trecut, România aducea foarte mulţi bani prin exportul de seminţe, produceam chiar şi pentru Olanda, patria horticulturii şi a legumiculturii", a declarat Costel Vînătoru.

O strategie de producere a seminţelor, ar putea fi echivalentă şi cu un grad mai ridicat de securitate împotriva unor boli sau dăunători care afectează culturile agricole, în special cele din sectorul legumicol.

"Trebuie să ştim că foarte multe boli se transmit din generaţie în generaţie sau ajung în sol prin intermediul seminţelor. Acum avem mari probleme pentru că neavând o strategie de producere a seminţelor, nu am fost bine pregătiţi în zona aceasta de biosecuritate iar prin intermediul unor seminţe au pătruns boli şi dăunători care s-au instalat în cultură, greu de combătut iar cei care le folosesc trebuie să cumpere şi substanţe de combatere a acestor patogeni care sunt scumpe, cresc costul, să nu mai vorbim că ajung în sol, în mediu sau chiar în produsul pe care noi îl consumăm. Tristeţea noastră este că nu se pune accent pe dezvoltarea unui sector de producere a seminţelor româneşti, pentru că avem creaţii valoroase care merită a fi cultivate pe scară largă în România, chiar dacă cercetarea nu a fost bine finanţată şi am pierdut foarte mult din competiţia cu cercetarea din afară şi companiile străine", a precizat cercetătorul.

BRGV Buzău este banca de profil din România care are ca strategie cunoaşterea genotipică şi fenotipică, precum şi conservarea resurselor genetice vegetale, pe termen scurt, mediu şi lung, în concordanţă cu legislaţia internaţională.

"Noi nu avem capacitatea de a produce seminţe pe deoparte pentru că misiunea principală a BRGV este de a conserva aceste resurse pe termen mediu şi lung, lipsa de personal ne împiedică să producem cantităţi mai mari de seminţe şi există o lipsă a unei strategii de dezvoltare încurajate prin politici agricole pentru a avea fermieri producători de seminţe în România. Din puţinul nostru, acolo unde s-a putut, am oferit promoţional fermierilor câteva mii de pliculeţe cu seminţe din soiurile pe care le-am avut şi rezultatele sunt încurajatoare. O sămânţă valoroasă este aceea care este autentică, un soi care este înscris în catalogul naţional şi european. Autenticitatea înseamnă că soiul are o fişă privind caracteristicile sale, trebuie să fie productiv, cu fructe de calitate, gust, aromă, capacitate nutriţională, trebuie luată în calcul timpurietatea. Dacă reuşim să obţinem un soi cu timpurietate ridicată, se pot evita substanţele acestea care conduc la maturarea fructelor", subliniază Costel Vînătoru.

BRGV recomandă cultivatorilor să acorde o atenţie deosebită atunci când achiziţionează seminţe, pe care ulterior le vor cultiva. Anumite informaţii pot fi determinante în alegerea unor soiuri de calitate sau, din contră pot ridica semne de întrebare.

"Când cultivatorii se gândesc să îşi pună legume merg în magazine care desfac seminţe. Prima cheie de atracţie este frumuseţea plicului, după aceea inscripţiile de pe spate. Am văzut soi de varză extra-timpuriu, perioada de vegetaţie, de la semănat, la recoltat 30-35 de zile. Atunci am rămas fără cuvinte ştiind că în realitate ai nevoie de această perioadă doar pentru producerea răsadului, nicidecum să recoltezi o varză. Aceste date atrag pe foarte mulţi, profesioniştii însă ştiu ce se întâmplă în realitate. Ar trebui să avem loturi demonstrative, loturi semincere şi atunci fermierul şi-ar alege un soi pe care doreşte să-l cultive. Cultivatorul ar trebui să nu rişte ceva ce nu cunoaşte, ar trebui să testeze câteva plante şi apoi să gândească la o cultură mai mare. Dacă mă întrebaţi pe mine, deşi poate o să atrag multe critici, poate mai mult de 50% din sămânţa care este folosită în România, este sub normele de a fi pusă în brazdă. Nu vorbesc despre respectarea legislaţiei privind ambalarea, analiza de laborator, germinaţie. Vorbim însă de mesajul genetic, adică selecţia conservativă care să îi menţină autenticitatea şi puterea de producţie şi atunci foarte multe seminţe ajung în piaţă fără a trece printr-un program riguros de selecţie conservativă", a conchis directorul instituţiei pentru Agerpres.

BRGV Buzău are biobancate până în prezent peste 20.000 de soiuri de plante legumicole, floricole, aromatice şi medicinale care se află în diverse stadii de ameliorare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Litoralul pentru Toți, în perioada 1 - 30 septembrie. Tarife și lista unităților înscrise în program
21 aug 2025, 10:16
J.D. Vance: Europenii trebuie să-și asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei
21 aug 2025, 09:55
Au început să vină primele facturi la energie, după eliminarea plafonării. Cu cât plătesc mai mult românii
21 aug 2025, 10:15
Planul României. General: „Trebuie să participăm cu trupe în Ucraina!” / Analist: „Să vedeți isterie auristă! Se vor tăvăli Simion și Georgescu”
21 aug 2025, 10:02
Ungaria anunță că e pregătită să găzduiască negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia
21 aug 2025, 09:22
Kim Jong Un salută trupele sale desfășurate în sprijinul Rusiei: Avem o armată eroică
21 aug 2025, 09:20
ParintiSiPitici.ro
Botezurile și nunțile, sub lupa ANAF: Ce informații trebuie transmise și termenul limită
20 aug 2025, 23:49
Decizie definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Curtea de Apel Constanța  urmează să se pronunțe astăzi
21 aug 2025, 08:39
Adevărul despre ce mâncăm local. Expertul Costel Vînătoru de la Banca de Resurse: O să atrag multe critici, dar așa e mai mult de 50%...
21 aug 2025, 08:24
Se deschide oficial piața de producători locali "De aici, de aproape. Din Dobrogea"
21 aug 2025, 08:17
A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje
21 aug 2025, 00:00
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
20 aug 2025, 22:56
Forțele americane au ucis un lider ISIS, considerat un candidat puternic pentru a deveni liderul grupării
20 aug 2025, 23:23
Cătălin Josan, în doliu după pierderea mamei sale. „Era veselă, își făcea planuri mari”
20 aug 2025, 21:58
Arestat preventiv după ce și-a "fabricat" un denunţ. Ce manevră a încercat unul dintre autorii crimei de la Padina
20 aug 2025, 20:54
Mogly, o ursoaică trăită 13 ani în captivitate, nu reușește să se bucure încă de libertate. Imagini sfâșietoare cu animalul (VIDEO)
20 aug 2025, 21:14
Horoscop 21 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
20 aug 2025, 21:27
Cine este cel care a tras cu pistolul spre terasa Freddo din Centrul Vechi, de șase ori
20 aug 2025, 21:25
Un ghid turistic a murit la Colosseum. Fața neagră a supraturismului
20 aug 2025, 20:03
Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General al Radio România, la Interviurile DCNews
20 aug 2025, 19:37
S-a terminat cu azilul în Grecia. Vor exista doar două opțiuni
20 aug 2025, 19:12
Festivalul Enisala: Două zile de muzică, tradiție și spectacol în inima Dobrogei
20 aug 2025, 18:33
Celebru designer din Milano, mort în urma unui accident cu un TIR condus de un român
20 aug 2025, 18:56
Cât costă un robot humanoid lansat de chinezi. Prețul este revoluționar, dar cu o provocare majoră - Video
20 aug 2025, 18:55
De ce vor fi supravegheați românii care stau la curte cu drone
20 aug 2025, 18:07
Dronă rusească, prăbușită în estul Poloniei, la un an după un incident similar. Polonia: Rusia provoacă din nou țările NATO
20 aug 2025, 18:22
Alertă de călătorie în Serbia
20 aug 2025, 17:35
Profesor de religie, reţinut după ce ar fi violat o elevă de 14 ani
20 aug 2025, 17:07
Nouă tentativă de fraudă online! Cum este folosită imaginea lui Nicușor Dan - Foto în articol
20 aug 2025, 17:15
Orașul european care cere împăduriri urgente: Pe aceeași stradă, temperaturile variază cu până la 3 grade Celsius
20 aug 2025, 16:56
Au fost identificați tinerii care au sărit în fața camionului, pe A1. S-au îmbrățișat înainte de gestul extrem
20 aug 2025, 16:23
Aplicația EPIDS este funcțională. Persoanele eligibile pot solicita online vouchere pentru plata facturilor la energie
20 aug 2025, 16:06
Circulația tramvaielor pe linia 41, reluată
20 aug 2025, 15:24
Marea regionalizare. Motivul pentru care nu s-au realizat reformele administrative. Marian Petrache, explicații / video
20 aug 2025, 15:56
Vrei să cumperi un cățel? 74% din anunțurile de vânzare au fost dezactivate de OLX
20 aug 2025, 14:08
Creștere accelerată a prețurilor: România, campioană europeană la inflație în iulie 2025
20 aug 2025, 14:00
Rusia continuă cuceririle în Ucraina. Kremlinul anunță ocuparea a încă trei localități
20 aug 2025, 13:41
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
20 aug 2025, 13:17
Contraindicații implant dentar: Află care sunt acestea
20 aug 2025, 13:01
Premierul Ilie Bolojan, vizită de lucru în Republica Moldova
20 aug 2025, 12:51
IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici: Peste 3.000 de participanți la evenimentul de la Fratelli Beach & Club Mamaia
20 aug 2025, 12:28
Mugur Ciuvică a plecat în Spania în căutarea „putiniștilor”. Ce a găsit, de fapt, acolo / video
20 aug 2025, 13:05
CG, președinte?! Întrebarea Dianei Tache privitoare la ce s-a întâmplat în România: Cred că Trump o să dea doar turul înapoi, dar... / video
20 aug 2025, 12:30
Despre fotbal adevărat, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
20 aug 2025, 12:07
Trump, anunțul zilei: Putin și Zelenski sunt în proces de stabilire a unei întâlniri
20 aug 2025, 12:05
Focuri de armă, trase pe terasa unui local din Centrul Vechi. Agresorul, identificat
20 aug 2025, 12:02
Aliații lui Putin își unesc forțele: Belarus și Iran vor un parteneriat strategic, inclusiv în domeniul apărării
20 aug 2025, 14:22
O companie de stat a rămas fără bani de salarii. Sindicatele cer demisia de onoare
20 aug 2025, 12:41
Dragoș Pîslaru tocmai ce și-a cumpărat casă în Belgia. Răspunsul ministrului după scandalul deconturilor
20 aug 2025, 11:24
Rusia reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia via conducta Drujba 
20 aug 2025, 11:00
Rusia reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia via conducta Drujba 
Dedesubturile planului de pace al lui Trump. Ce se întâmplă în spatele ușilor închise pentru demascarea intențiilor ascunse ale lui Putin
20 aug 2025, 11:10
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Când ar urma să se dea în circulație lotul 2 al autostrăzii Ploiești - Buzău (A7). Scrioșteanu: Facem tot posibilul ...
acum 10 minute
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
acum 15 minute
Este gestionarea urșilor o problemă românească sau europeană? O țară din UE pregătește un sondaj privind fauna sălbatică
acum 44 de minute
Decizie-cheie pentru pacienți: Accesul rapid la tratamente vitale devine text de lege. Reacția președintelui COPAC
acum 56 de minute
Litoralul pentru Toți, în perioada 1 - 30 septembrie. Tarife și lista unităților înscrise în program
acum 57 de minute
Au început să vină primele facturi la energie, după eliminarea plafonării. Cu cât plătesc mai mult românii
acum 1 ora 10 minute
Planul României. General: „Trebuie să participăm cu trupe în Ucraina!” / Analist: „Să vedeți isterie auristă! Se vor tăvăli Simion și Georgescu”
acum 1 ora 17 minute
J.D. Vance: Europenii trebuie să-și asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei
Cele mai citite știri
pe 20 August 2025
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
pe 20 August 2025
Greșeala flagrantă de pe harta pe care Trump le-a arătat-o liderilor europeni: Un indicator al falimentului diplomației românești / foto în articol
pe 20 August 2025
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
pe 20 August 2025
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
pe 20 August 2025
De ce vor fi supravegheați românii care stau la curte cu drone
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel