Acţiunile Tesla scad puternic la bursă după prăbuşirea vânzărilor de mașini electrice în Europa

Acţiunile Teslaau scăzut cu peste 7% la bursa de la New York, după informaţiile referitoare la prăbuşirea vânzărilor în Europa.

Acţiunile producătorului american de automobile electrice Tesla au înregistrat marţi o scădere de peste 7% la bursa de la New York, afectate de informaţiile referitoare la reducerea la jumătate a vânzărilor pe piaţa din Europa, din cauza poziţiilor politice controversate ale lui Elon Musk, care i-au descurajat pe potenţialii cumpărători de automobile electrice, relatează AFP și Agerpres.



În jurul orei 16:35 GMT, titlurile Tesla afişau o scădere de 7,18%, până la 306,80 dolari, iar capitalizarea bursieră a companiei Tesla a revenit sub pragul de 1.000 de miliarde de dolari.



Anterior, Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a informat că înmatriculările de automobile Tesla au scăzut cu 45% în luna ianuarie 2025 comparativ cu luna ianuarie 2024. Compania condusă de Elon Musk a înmatriculat doar 9.945 de automobile în Europa în prima lună a acestui an, comparativ cu 18.161 de automobile în luna ianuarie a anului trecut. Aceasta în condiţiile în care vânzările totale de automobile electrice au crescut cu 37% în ritm anual.



Datele ACEA arată că, în Germania, Tesla a înmatriculat luna trecută doar 1.277 de automobile, cea mai mică cifră de după luna iulie 2021. De asemenea, în Franţa, înmatriculările de automobile Tesla s-au prăbuşit cu 63% în ritm anual.



Elon Musk şi-a manifestat susţinerea faţă de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), poziţie considerată de politicienii germani pro-europeni drept o ingerinţă electorală. Într-un mesaj video adresat la finele lunii ianuarie membrilor acestui partid la un eveniment de lansare a campaniei electorale, Musk i-a îndemnat "să fie mândri că sunt germani" şi a considerat exagerată confruntarea permanentă cu sentimentul vinovăţiei pentru trecutul nazist.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News