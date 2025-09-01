Data actualizării: | Data publicării:

Accident grav în Prahova, cu doi minori răniți. Este așteptat elicopterul SMURD

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Un accident grav s-a produs în Prahova. Doi copii sunt răniți.

Doi minori au fost răniţi, luni, într-un accident rutier produs pe DN 1D, în localitatea Albeşti-Paleologu, la faţa locului fiind aşteptat elicopterul SMURD.

"Din primele informaţii primite de la faţa locului, în evenimentul rutier au fost implicate 2 autoturisme şi cei 5 ocupanţi ai acestora, printre care se numără şi 2 minori", informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Potrivit sursei citate, aceştia din urmă ar fi suferit diferite leziuni şi sunt asistaţi la faţa locului.

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

