Accident grav în Prahova, cu doi minori răniți. Este așteptat elicopterul SMURD

Un accident grav s-a produs în Prahova. Doi copii sunt răniți.

Doi minori au fost răniţi, luni, într-un accident rutier produs pe DN 1D, în localitatea Albeşti-Paleologu, la faţa locului fiind aşteptat elicopterul SMURD.



"Din primele informaţii primite de la faţa locului, în evenimentul rutier au fost implicate 2 autoturisme şi cei 5 ocupanţi ai acestora, printre care se numără şi 2 minori", informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.



Potrivit sursei citate, aceştia din urmă ar fi suferit diferite leziuni şi sunt asistaţi la faţa locului.

