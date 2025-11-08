€ 5.0860
Data actualizării: 08:18 08 Noi 2025 | Data publicării: 08:12 08 Noi 2025

Accident grav în Ilfov. Patru persoane au murit
Autor: Roxana Neagu

accident ilfov sintesti tren Accident în Ilfov/Vidra/ foto: captură video
 

Un accident grav s-a produs în această dimineață în Ilfov. Conform unor surse neoficiale, ar fi patru morți.

În imaginile publicate pe un grup de profil, se văd mai multe persoane care aprind lumânări la fața locului. Accidentul s-a produs la trecerea de nivel cu calea ferată, în Vidra. Conform informațiilor transmite de cel care a publicat filmarea, patru persoane au murit în urma impactului. 

Accident grav în Sintești

”La data de 07 noiembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la trecerea la nivel cu calea ferată în zona Vidra, Sintești, din care a rezultat decesul mai multor persoane.

Mașina, lovită de Săgeata Albastră

Polițiștii s-au deplasat, de urgență la fața locului și au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident rutier produs între un autovehicul și un tren, pe calea ferată din Crețești, autovehiculul în cauză fiind lovit de trenul Săgeată Albastră, care circula pe sensul de mers Giurgiu-București.
În urma impactului, din datele preliminare, a rezultat decesul a patru pasageri.

Conducătorul autoturismului a spus că-n mașină erau patru persoane

Din informațiile deținute la acest moment, conducătorul autovehicului a menționat faptul că în autoturism se aflau 4 persoane.

Trecerea de cale ferată nu este prevăzută cu barieră, însă este semnalizată.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului” arată ”Info Trafic România”, administrator al grupului ”Info Trafic București și Ilfov”. 

