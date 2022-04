Academia de Studii Economice din Bucureşti la aniversarea a 109 ani de la înființare

Miercuri, în Aula Magna din Palatul ASE, a avut loc adunarea festivă dedicată aniversării, în deschidere fiind vernisată, după restaurarea completă, pictura murală din Aula Magna - "Istoria Negoţului Românesc", pictată de Cecilia Cuţescu Storck în 1933.



Rectorul Academiei de Studii Economice, Nicolae Istudor, a declarat miercuri pentru Agerpres că prima restaurare a picturii a avut loc după cutremurul din 1977, aceasta fiind cea de-a doua lucrare de restaurare.



"A fost restaurată pentru prima dată după cutremurul din 1977, iar acum este o a doua restaurare. Este un proiect care a pornit de aproximativ 3 ani până a obţinut avize, pentru că este şi monument istoric. Execuţia efectiv a durat aproximativ un an. Este o investiţie pe care noi am realizat-o împreună cu un partener de-al nostru din mediul de afaceri - One United Properties (...) Este primul nostru partener platinum. (...) Trebuie să îi mulţumim doamnei profesor universitar doctor Maria Dumbrăviceanu - un reputat specialist al Universităţii Naţionale de Artă, care împreună cu echipa a realizat restaurarea picturii noastre murale, care, aşa cum se ştie, se intitulează Istoria Comerţului Românesc", a spus rectorul.



Acesta a spus că toată săptămâna sunt organizate manifestări prilejuite de sărbătorirea a 109 ani de la înfiinţarea instituţiei de învăţământ superior.

"Este un moment de aniversare. Toată săptămâna o dedicăm evenimentelor aniversare. Împlinim 109 ani astăzi. Ne pregătim cu mare atenţie şi cu mare avânt pentru 110 ani, vârstă destul de frumoasă, spunem noi. Aseară am inaugurat o carte, "Memoriile domnului rector "Gheorghe Taşcă", aula a fost plină. Astăzi avem acest vernisaj care se referă al restaurarea picturii murale. (...) Mâine vom acorda titlul de Doctor Honoris Causa. (...) Mai avem două lansări de carte. (...) Continuăm cu activităţile studenţeşti joi şi vineri. Luni am avut şi prezentarea unei noi secţii de sport a clubului nostru sportiv. Avem un club sportiv de un an şi jumătate, cu rezultate deosebite. Avem secţie de şah, la care suntem campioni. Avem primii campioni şi la fete şi la băieţi. Avem şi secţie de volei, baschet. (...) Am inaugurat luni clubul de fitness şi culturism. Această secţie este coordonată de un profesor recunoscut în ţară. Avem şi fotbal-tenis. Am câştigat Cupa României la fotbal-tenis", a afirmat rectorul ASE.



În cadrul adunării festive vor fi acordate diplomele Meritul Universitar "Virgil Madgearu" şi titlul onorific de Profesor Emerit unor cadre didactice ale ASE, în semn de recunoaştere a activităţii.



"Acordăm premii şi distincţii colegilor noştri, în special celor care s-au pensionat şi au avut rezultate deosebite în academia noastră", a susţinut rectorul.



Joi va avea loc ceremonia de acordare a titlului Doctor Honoris Causa academicianului Mircea Dumitru, preşedinte al Secţiei de Filosofie, Psihologie, Teologie şi Pedagogie a Academiei Române, director al Institutului de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru" al Academiei Române, membru al Academiei Europaea, profesor universitar doctor, Universitatea din Bucureşti.



Manifestările din această săptămână includ momente de omagiu şi depunere de flori la mormintele personalităţilor din istoria ASE, concursul interdisciplinar "Elevii de astăzi, profesioniştii de mâine", Zilele porţilor deschise, sesiunea ştiinţifică anuală a studenţilor ASE, numeroase competiţii ale Clubului Sportiv Universitar ASE.



Pentru acest an, ASE scoate la concurs peste 11.000 de locuri la toate programele sale universitare, dintre care aproape jumătate sunt la forma de finanţare la buget.



Programul complet al manifestărilor este anunţat pe site-ul www.ase.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News