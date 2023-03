AC Milan ajunge în sferturile de finală ale Ligii Campionilor pentru prima dată după 11 ani. 'Am dominat ambele meciuri cu Tottenham', consideră antrenorul Stefano Pioli

"Eu cred că meritam să ne calificăm, am dominat ambele meciuri în faţa unei echipe foarte dificile. Nu am renunţat nicio clipă, ne-am făcut jocul nostru şi am încercat să mergem înainte. Acum, va trebui să facem acelaşi lucru în campionat pentru a termina între primele patru", a spus Pioli.



"Eu cred că ne-am apărat bine în faţa unei echipe cu foarte buni jucători. Am câştigat majoritatea duelurilor, am fost foarte compacţi graţie atacanţilor şi mijlocaşilor noştri, deşi nu am fost la fel de solizi în urmă cu câteva săptămâni. Milan nu a mai fost aşa de mult timp (din 2012 din sferturile Ligii Campionilor). Anul trecut, am suferit mult, dar experienţele noastre recente ne-au ajutat să ne îmbunătăţim, mai ales la nivel mental al meciurilor", a adăugat tehnicianul milanezilor.



AC Milan s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a terminat la egalitate cu Tottenham Hotspur, 0-0, miercuri seara, la Londra, în manşa secundă a optimilor de finală.



Rossoneri au câştigat în tur cu 1-0, într-un meci în care portarul român Ciprian Tătăruşanu a avut o evoluţie foarte bună.

Meciul de la Londra a început cu o întârziere de zece minute, din cauza faptului că ambele echipe au ajuns cu greutate la stadion. Marţi seara, un alt meci desfăşurat la Londra, Chelsea - Borussai Dortmund, a început cu întârziere din acelaşi motiv.

Prima repriză nu a avut ocazii clare de gol, cea mai bună oportunitate fiind irosită de Junior Messias (19), din poziţie foarte bună.



După pauză, Brahim Diaz a fost blocat succesiv de Lenglet şi de portarul Forster (51).



La poarta cealaltă, francezul Maignan, care i-a luat locul lui Tătăruşanu, a respins şutul danezului Hojbjerg (64).

Forster s-a opus şi la mingea trimisă de Giroud la colţul scurt (67).



Tottenham a rămas în zece oameni în min. 77, când fundaşul argentinian Cristian Romero a avut o intrare dură la Theo Hernandez şi a primit al doilea cartonaş galben.

Milan a avut şansa de a închide conturile, dar Tonali a ratat din poziţie excelentă un atac supranumeric, purtat de Rafael Leao (84).



Maignan a salvat o situaţie critică pe final (90+4), la lovitura de cap a lui Kane, care putea trimite meciul în prelungiri.

La faza care a urmat, la cealaltă poartă, belgianul Origi a trimis mingea în bară (90+4).



Diavolul milanez nu se mai calificase în sferturile Champions League din 2012, scrie Agerpres.



În faţa a 61.000 de spectatori, pe Tottenham Hotspur Stadium au evoluat echipele:

Tottenham: Forster - Cr. Romero, Lenglet, Ben Davies - Emerson Aparecido (Richarlison, 70), Skipp, Hojbjerg, Perisic (Pedro Porro, 53) - Kulusevski (D. Sanchez, 83), Kane (căpitan), Heung-min Son. Antrenor: Antonio Conte.

AC Milan: Maignan - M. Thiaw, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez (căpitan) - Junior Messias (Saelemaekers, 56), Tonali, Krunic, - Brahim Diaz (Bennacer, 81), Giroud (Origi, 81), Rafael Leao (Rebic, 89). Antrenor: Stefano Pioli.



Arbitru: Clement Turpin (Franţa).

