A murit sora cea mică a lui Corneliu Coposu. Emil Constantinescu dezvăluie un gest extraordinar: ”Va continua să trăiască pentru mine”

Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider ţărănist Corneliu Coposu şi preşedinta Fundaţiei care îi poartă numele, a încetat din viaţă joi dimineaţă. Ion-Andrei Gherasim, preşedintele executiv al Fundaţiei Corneliu Coposu, a făcut anunțul decesului: ”Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunţ că în dimineaţa aceasta doamna preşedinte a Fundaţiei Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului şi ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, Steluţa Lucia Rodica Coposu, a urcat la Cer să-i întâlnească pe toţi cei dragi ai săi”.

Emil Constantinescu a transmis: ”Am fost onorat să le fiu alături surorilor Flavia şi Rodica pe ultimul drum al Seniorului, împreună cu Regina Ana şi Principesa Margareta, şi m-am bucurat de-a lungul anilor de calda lor prietenie. Seniorul Corneliu Coposu nu a fost înmormântat cu onoruri naţionale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piaţa Revoluţiei, după o procesiune impresionantă, care a pornit din Piaţa Rosetti, sediul PNŢCD, şi s-a oprit pentru o rugăciune de pomenire în Piaţa Universităţii, locul sacrificiului fondator al revoluţionarilor din decembrie 1989. 'Totul este să supravieţuiască o atitudine. Dacă aceasta triumfă, dispariţia mea nu este semnificativă', mărturisea Corneliu Coposu înainte de trecerea sa în legendă. Această atitudine a supravieţuit şi a fost dusă mai departe prin toţi cei care au fost apropiaţi Seniorului şi surorilor sale”.

"Din puţinele amintiri rămase de la Cornel, care v-a preţuit şi v-a iubit mult"





Fostul președinte a dezvăluit cadoul primit, cu o semnificație deosebită, de la Rodica Coposu:



”Rodica Coposu va continua să trăiască pentru mine prin amintirile deosebit de preţioase adunate în întâlnirile noastre. Printre acestea, scrisoarea care a însoţit butonii de cămaşă ai lui Corneliu Coposu, pe care surorile Flavia şi Rodica mi i-au dăruit în 19 noiembrie 2000, la aniversarea zilei mele de naştere: "Din puţinele amintiri rămase de la Cornel, care v-a preţuit şi v-a iubit mult". Dumnezeu să o odihnească! Condoleanţe familiei şi Fundaţiei Corneliu Coposu!”, mai transmite Emil Constantinescu.

