A murit Paul Teal! Actorul avea doar 35 de ani

Trista veste a fost confirmată de agentul său, Susan Tolar Walters, într-un comunicat citat de CNN. „Talentul său remarcabil, alături de spiritul său blând, au lăsat o amprentă de neșters asupra tuturor celor care l-au cunoscut. Pierderea pe care o simțim este imensă”, a transmis Walters.

Logodnica actorului, Emilia Torello, a împărtășit un mesaj profund emoționant pe Instagram, în care și-a exprimat durerea și recunoștința pentru timpul petrecut alături de Paul. „Ai plecat mult prea devreme, după o luptă pe care ai dus-o cu mult curaj. O parte din mine a murit odată cu tine, dar promit să găsesc bucurie în viață, așa cum ai luptat tu să trăiești în fiecare zi. Lumea a fost norocoasă să te aibă, chiar și pentru un moment, iar eu sunt cea mai norocoasă persoană, pentru că am avut privilegiul să te numesc al meu. Te voi iubi pentru totdeauna”, a scris ea.

Paul Teal a devenit cunoscut publicului larg pentru rolul său din sezonul 7 al serialului „One Tree Hill”, difuzat în 2010. Actorul a avut apariții notabile și în thriller-ul psihologic „Deep Water” (2022), în care a jucat alături de Ben Affleck și Ana de Armas.

De-a lungul carierei, a mai apărut în producții precum „Good Behavior,” „Outer Banks” și „The Walking Dead: World Beyond”. Anul acesta, actorul a fost văzut în filmele „Descendants: The Rise of the Red”, „Lilly”, și serialul thriller „The Hunting Wives”, unde a jucat alături de Dermot Mulroney, Malin Akerman și Brittany Snow.

Printre cei care i-au adus un omagiu lui Paul Teal se numără și Bethany Joy Lenz, colega sa din „One Tree Hill”. Aceasta l-a descris drept „genul de om care lumina o încăpere fără să încerce”. Lenz a povestit că l-a cunoscut pentru prima dată în 2006, în timpul colaborării la piesa muzicală „The Notebook”, unde Teal a interpretat rolul principal, Noah Calhoun.

„Cu simțul său umoristic autoironic și dorința de a se implica total în orice personaj, Paul a fost perfect pentru acel rol. Era o bucurie să lucrezi cu el în orice mediu și mereu generos. A fost prea tânăr ca să moară. Mult prea tânăr. Paul, timpul petrecut aici a fost ca o poveste de vară – scurt, dar intens și de neuitat”, a scris Bethany Joy Lenz pe Instagram.

