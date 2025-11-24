€ 5.0871
|
$ 4.4086
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.4086
 
DCNews Stiri A murit legenda muzicii reggae Jimmy Cliff - Video
Data actualizării: 17:15 24 Noi 2025 | Data publicării: 16:41 24 Noi 2025

A murit legenda muzicii reggae Jimmy Cliff - Video
Autor: Andrei Itu

A murit legenda muzicii reggae Jimmy Cliff Foto ilustrativ Pexels - Lumânare
 

Jimmy Cliff, unul dintre cei mai renumiți cântăreți de muzică reggae, a murit la vârsta de 81 de ani.

Jimmy Cliff a fost un star încă din anii 1960. El a contribuit la aducerea muzicii jamaicane în fața unui public global. Hiturile care l-au consacrat sunt Wonderful World, Beautiful People și You Can Get It If You Really Want.

Jimmy Cliff a jucat într-un film care a adus reggae-ul în SUA

O piatră de temelie a cinematografiei din Jamaica a fost rolul său prinipal în filmul dramă  The Harder They Come din anul 1972. El a jucat ca un rebel înarmat. Mai mult, filmul a fost considerat că a adus reggae-ul în America.

Moartea lui Jimmy Cliff a fost anunțată de soția lui, Latifa Chambers, printr-o declarație pe rețelele sociale.

Mesajul transmis de soția lui Jimmy Cliff

”Cu o tristețe profundă împărtășesc faptul că soțul meu, Jimmy Cliff, a trecut în neființă din cauza unei crize urmate de pneumonie”, a scris ea.

”Le sunt recunoscătoare familiei, prietenilor, colegilor artiști și colaboratorilor care i-au fost alături în călătoria sa. Către toți fanii lui din întreaga lume, să știți că sprijinul vostru a fost forța lui de-a lungul întregii sale cariere. Jimmy, dragul meu, odihnește-te în pace. Îți voi urma dorințele”, a mai scris ea. Mesajul a fost semnat și de copiii lor, Lilty și Aken.

Video

Încă de la vârsta de 6 ani a început să cânte Jimmy Cliff. El s-a născut în anul 1944 și a crescut ca al optulea dintre nouă copii, într-o sărăcie lucie, în Jamaica.

De ce și-a luat numele de Jimmy Cliff

Jimmy Cliff a avut o voce melodioasă și a început să cânte la biserica locală la vârsta de doar șase ani. Apoi, la 14 ani, s-a mutat în Kingston și și-a luat numele Cliff, cu scopul de a-și afirma înălțimile pe care dorea să le atingă.

Vezi și - A murit cântăreaţa italiană Ornella Vanoni

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Jimmy Cliff
reggae
jamaica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Care e ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile pentru Primăria București 2025
Publicat acum 16 minute
Cost uriaș pentru Rusia după tentativa de influențare a alegerilor din Republica Moldova
Publicat acum 47 minute
Povestea „Nașei AI”: Muncea ca spălătoreasă, iar acum conduce o companie de un miliard de dolari
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Primarul Traian Simionca, surprins în ipostaze intime cu o angajată, reținut de Poliție și suspendat din PSD - UPDATE
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Țara care obligă băncile să asigure bancomate pe o rază de 10 km de majoritatea locuințelor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat pe 23 Noi 2025
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 20 ore si 14 minute
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close