A murit legenda muzicii reggae Jimmy Cliff - Video

Jimmy Cliff, unul dintre cei mai renumiți cântăreți de muzică reggae, a murit la vârsta de 81 de ani.
Jimmy Cliff a fost un star încă din anii 1960. El a contribuit la aducerea muzicii jamaicane în fața unui public global. Hiturile care l-au consacrat sunt Wonderful World, Beautiful People și You Can Get It If You Really Want.
O piatră de temelie a cinematografiei din Jamaica a fost rolul său prinipal în filmul dramă The Harder They Come din anul 1972. El a jucat ca un rebel înarmat. Mai mult, filmul a fost considerat că a adus reggae-ul în America.
Moartea lui Jimmy Cliff a fost anunțată de soția lui, Latifa Chambers, printr-o declarație pe rețelele sociale.
”Cu o tristețe profundă împărtășesc faptul că soțul meu, Jimmy Cliff, a trecut în neființă din cauza unei crize urmate de pneumonie”, a scris ea.
”Le sunt recunoscătoare familiei, prietenilor, colegilor artiști și colaboratorilor care i-au fost alături în călătoria sa. Către toți fanii lui din întreaga lume, să știți că sprijinul vostru a fost forța lui de-a lungul întregii sale cariere. Jimmy, dragul meu, odihnește-te în pace. Îți voi urma dorințele”, a mai scris ea. Mesajul a fost semnat și de copiii lor, Lilty și Aken.
Încă de la vârsta de 6 ani a început să cânte Jimmy Cliff. El s-a născut în anul 1944 și a crescut ca al optulea dintre nouă copii, într-o sărăcie lucie, în Jamaica.
Jimmy Cliff a avut o voce melodioasă și a început să cânte la biserica locală la vârsta de doar șase ani. Apoi, la 14 ani, s-a mutat în Kingston și și-a luat numele Cliff, cu scopul de a-și afirma înălțimile pe care dorea să le atingă.
de Roxana Neagu