A murit astrologul Minerva. Gabriela Dima avea 66 de ani

Gabriela Dima, cunoscută sub numele de Minerva, unul dintre cei mai importanți astrologi din România, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani.

Anunțul a fost făcut într-o postare pe Facebook de către Sanda Ionescu, una dintre cele mai apropiate prietene ale Gabrielei Dima.

„Drum lin și în Lumină, iubita mea! Astrologia românească azi e în doliu! Mulțumim pentru tot ce ne-ai lăsat!”, a scris astrologul Sanda Ionescu, pe Facebook.

În ultimii ani, Gabriela Dima s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, potrivit apropiaților, iar în ultimele luni a stat mai mult prin spitale, atât în Capitală, cât și în afara țării.

Conform apropiaților, Minerva ar fi suferit de cancer. La începutul lunii ianuarie, ea a suferit o intervenție majoră, o amputare a șoldului, după care și-a continuat tratamentele la Viena. Acolo i-a fost montată o proteză, potrivit Viva.

Săptămâna trecută, Minerva a ajuns la spitalul Sfântul Ioan în stare critică. În ciuda efortului medicilor, Gabriela Dima a pierdut în această dimineață lupta cu boala.

Minerva xs-a aflat în atenția opiniei publice în anul 2022, când a declarat că lucrează pentru Banca Națională a României, pe un post de execuție. Gabriela Dima preciza la acea vreme că sarcinile de serviciu îi vor limita aparițiile pe sticlă.

„La ora actuală am o funcție de execuție, lucrez în Banca Națională. Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast. Fac astrologie de la 14 ani“, dezvăluia Minerva în 2022.

CITEȘTE ȘI - Horoscop 2025 cu Minerva. Destinul pregătește surprize uimitoare pentru trei zodii!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News