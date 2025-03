Cine a fost Minerva? Lucruri mai puțin știute despre viața tumultuoasă și cariera impresionantă a Gabrielei Dima

Gabriela Dima, cunoscută ca Minerva, a fost o erudită cu un parcurs educațional desăvârșit și o carieră remarcabilă.

A studiat Dreptul, la Universitatea din București, unde a dobândit o înțelegere profundă a legilor și principiilor care guvernează societatea. A urmat, de asemenea, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, iar acest domeniu a avut o mare influență asupra modului în care a înțeles și interpretat psihologia umană. Mai mult decât atât, Minerva a obținut o diplomă în Psihologie, specializându-se în psihotrauma sistematică transgenerațională, o ramură esențială în descifrarea legăturilor subtile dintre trecutul și prezentul fiecărei persoane.

Astrologia a fost, însă, domeniul în care Minerva și-a găsit cu adevărat vocația, iar educația și experiențele anterioare au contribuit semnificativ la succesul său în acest domeniu.

Într-un interviu acordat la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Minerva a explicat modul în care toate cunoștințele acumulate în diverse domenii i-au fost de folos în munca sa de astrolog. Întrebată ce meserie practică, aceasta a răspuns că: „De cetățean al lumii, de observator, de jurnalist. Cred că sunt câte puțin din toate și prin asta fac ceea ce fac. Sunt puțin astrolog, puțin jurist, puțin teatrolog, când mă duc să văd o piesă de teatru sau mă duc să stau de vorbă cu foștii mei profesori care mai sunt. Mai fac și un pic de psihologie, când mai am niște vecine mai curioase. La ora actuală, depresia este cea mai teribilă boală. 90% din populație se confruntă cu depresie și atunci încerci să le explici care și cum este. Meseria care îmbină astrologia cu transgenealogia îmi place cel mai mult”, a mărturisit Minerva.

De asemenea, astrologul Gabriela Dima a fost angajat al Băncii Naționale a României. La vremea aceea, în vârstă de 64 de ani, a afirmat în cadrul podcastului lui Damian Drăghici că "La ora actuală am o funcție de execuție, lucrez în Banca Națională. Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast. Fac astrologie de la 14 ani".

Minerva a avut o viziune profundă despre viață și despre provocările cu care se confruntă oamenii. A fost una dintre cele mai mari susținătoare ale ideii că astrologia poate aduce claritate în momente de cumpănă. Potrivit acesteia, fiecare experiență profesională, indiferent de direcția în care a fost îndreptată, a contribuit la carierele de succes pe care le-a avut. Minerva spunea, cu câteva luni înainte de a pleca dintre noi, că activitatea care îmbină astrologia cu transgenealogia îi aduce cele mai mari satisfacții.

