A început întâlnirea dintre delegațiile Rusiei și Ucrainei, la Istanbul. Prima fotografie, după 3 ani de război

Delegațiile ucrainene și ruse și-au început întâlnirea la Istanbul, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, citat de Reuters.

O fotografie publicată de Ministerul de Externe a arătat că delegațiile ruse și ucrainene stăteau una față de cealaltă la o masă în formă de U, cu reprezentanți turci în fruntea mesei.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat că este esențial să se ajungă cât mai curând posibil la o încetare a focului între Rusia și Ucraina.

Vorbind la începutul întâlnirii de la Istanbul, Fidan a spus că este important ca aceste discuții să constituie baza pentru o întâlnire între liderii celor două țări și s-a declarat mulțumit să vadă voința ambelor părți de a deschide o nouă fereastră de oportunitate pentru pace.

