A fost luat cu ambulanța în timpul ședinței de Guvern! „M-am prelins acolo. Îi mulțumesc lui Rafila pentru reacția rapidă”

Cristian Vasilcoiu are coronavirus. El a spus că, în timpul ședinței de Guvern, s-a „prelins” puțin, apoi a avut un episod de „brake dance”. Până a venit ambulanța, Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a avut grjijă de el. Cristian Vasilcoiu a povestit acest episod pe Facebook.

„Dragi prieteni și colegi,

Unii dintre voi știți deja, alții aflați acum: azi m-am “prelins” puțin în timpul ședinței de Guvern, apoi am avut un episod de “brake dance” fără să vreau. Îi mulțumesc lui Alexandru Rafila pentru reacția rapidă și pentru că a avut grijă de mine, până a ajuns ambulanța, care m-a dus la Matei Balș. Da, medicii au depistat că am Covid și le mulțumesc pentru mobilizare.

Am putine amețeli, frisoane, dureri de cap, respir ca peștele, dar nu mor. Da, am purtat mască, dar îmi cer scuze față de colegii din minister, Guvern și partid și le mulțumesc pentru mesaje și susținere. Am anunțat pe toată lumea cu care m-am întâlnit recent.Sunt vaccinat, am mai avut Covid, nu am trecut chiar ușor prin el, se pare că nici acum. Ne vedem luni, că nu scapă nimeni de mine așa ușor!”, a spus Cristian Vasilcoiu.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 9.106 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.590 mai puține față de ziua anterioară. 1.757 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 372 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.995 cu 37 mai puține față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 284 persoane, cu 7 mai multe față de ziua anterioară. Din cei 284 pacienți internați la ATI, 247 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 552 sunt minori, 547 fiind internați în secții, cu 31 mai puțini față de ziua anterioară și 5 la ATI, cu 1 mai puțin față de ziua anterioară.

DECESE

Până astăzi, 66.090 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 02.08.2022 (10:00) – 03.08.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 41 decese ( 20 bărbați și 21 femei), 1 deces fiind raportat anterior intervalului de referință. Dintre cele 41 decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 de ani, 6 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 12 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 20 la categoria de vârstă peste 80 de ani. 40 dintre pacienții decedați prezentau comorbidități și 14 erau vaccinați.

TESTARE

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.643 teste RT-PCR ( 3.480 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.163 la cerere) și 23.090 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.327.361 teste RT-PCR și 10.806.569 teste rapide antigenice.

