A doua încercare reușită: Racheta Soyuz lansează astronauții către Stația Spațială

Nava spațială care îi transporta pe astronautul NASA Tracy Dyson, rusul Oleg Novitsky și bielorusa Marina Vasilevskaya a fost lansată fără probleme de la instalația de lansare Baikonur, închiriată de Rusia, din Kazahstan, relatează Associated Press.

Lansarea fusese planificată pentru joi, dar a fost oprită de un sistem automat de siguranță cu aproximativ 20 de secunde înainte de decolarea programată. Șeful agenției spațiale ruse, Iuri Borisov, a declarat că anularea lansării a fost declanșată de o cădere de tensiune într-o sursă de alimentare.

