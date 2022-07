VIDEO: 6 morți și 14 răniți în Italia, după prăbușirea unui ghețar

Cel puţin şase persoane au murit duminică după ce un gheţar s-a prăbuşit în munţii Dolomiţi din nordul Italiei, a anunţat preşedintele provinciei Trentino, Maurizio Fugatti, conform Agerpres. De asemenea, alte cel puţin 14 persoane au fost rănite în avalanşă, a spus el.

