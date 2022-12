23 decembrie, ultima Lună Nouă din 2022. Ce aduce evenimentul pentru fiecare zodie / ascendent

Pe 23 decembrie, este cea mai potrivită zi ca să-ți creezi rezoluțiile pentru anul 2023, așa că asigură-te că îți faci timp pentru asta, chiar și preț de 5 minute. Setează-ți intențiile, înregistrează-ți rezoluțiile, însă găsește un echilibru și nu exagera. Luna Nouă în Capricorn dorește să facem lucrurile responsabil, matur și cu mai multă discreție.

Vă propun un exercițiu. Dați timpul înapoi în decembrie 2019 și aduceți-vă aminte planurile pe care le aveați în minte pentru 2020. Rezoluțiile. Dorințele. Știm cu toții ce s-a întâmplat în 2020. 2021 a fost un al tranziției. 2022 un an al vindecării și al jocului de-a alba neagra. 2023 se anunță a fi anul în care renunțăm la victimizare/resemnare și ne ducem către acceptare.

Și cum pe 31 decembrie avem Mercur și Marte retrograde, astrele nu ne vor ajuta în ceea ce privește rezoluțiile pentru noul an. Așa că vă invit ca astăzi, cu ocazia Lunii Noi din Capricorn, să vă setați intențiile pentru următoare douăsprezece luni. Și cum conjuncția Soare-Lună se află exact la primul grad al Capricornului, putem spune că vom avea parte de un nou start. Poate reușim să facem ce am așteptat de atâta timp. În plus, careul cu Jupiter va crea excesul de zel necesar să ieșim din letargie și să fim mai conștienți de propria putere.

Berbec

Astrele te invită să te gândești la metodele care să te ajute să crești din punct de vedere profesional. În 2023, va trebui să înveți să îți valorifici timpul și să îți investești energia într-un mod mai inteligent. Astfel încât să mai crești un nivel sau să îți găsești cariera care să te împlinească.

Taur

Gândește-te la evoluția personală! La călătoriile pe care vrei să le faci, dacă vrei să te muți sau nu, dacă vrei să te înscrii la o nouă formă de învățământ. De asemenea, poate este nevoie de prospețime în ceea ce privește principiile și filozofia de viață. Că poate ai ținut cu dinții de ceva care nu îți mai folosește deloc.

Gemeni

Astăzi trebuie să te gândești doar la renaștere! La cum vei deveni mai puternic după toate testele prin care ai trecut în 2022. Știu că momentan simți că nu mai poți, dar crede-mă când îți spun că vei fi alt om în 2023! Unul care renunță la nevoia de a controla totul și unul care este deschis abundenței.

Rac

Cei singuri trebuie să se gândească la tipul de partener pe care și-l doresc. Poate 2023 îl va aduce! Mic sfat: să vă doriți acum totul și cu totul altceva față de ce ați fi vrut acum câțiva ani. Iar cei care sunt deja într-o relație ar fi bine să își facă planuri legate de cum ar putea să aducă prospețime sau momente de neuitat. Dar tu să te gândești la asta, nu să îți faci așteptări de la celălalt.

Leu

Viața presupune stres și frustrare. Și din păcate, nu ai întotdeauna bagheta magică care să le alunge. Tu ar trebui să îți propui să accepți tot ce se întâmplă în viața ta. Și să nu mai crezi că modestia și smerenia îți iau din strălucire, mai ales la locul de muncă. Gândește-te la îmbunătățirea mediului de lucru și procesului de gestionare a stresului.

