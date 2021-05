10 milioane de dolari într-o zi! Gâdea: ”Cu mâna pe Biblie!” Vanghelie: ”Puneți camera pe mine!”

În cele ce urmează, vă prezentăm o parte din schimbul de replici dintre Mihai Gâdea și Marian Vanghelie, invitat joi seară în platoul Antena 3, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”:

Gâdea: Domnule Vanghelie, faptul că dumneavoastră ați câștigat 10 milioane de dolari într-o zi e foarte tare! Eu v-am întrebat dacă puteți să-mi spuneți, în această seară, ascultați-mă până la capăt vă rog, puteți să-mi spuneți cu mâna pe Biblie, înaintea lui Dumnezeu, dacă din ăia 300 de milioane nu ați luat nimic? Dumneavoastră ați spus acea poveste cu 10 milioane. Repet întrebarea.

Vanghelie: Da, repetați întrebarea, ca să o aud.

Gâdea: Cu mâna pe Biblie...

Vanghelie: Aduceți Biblia! Puneți camera pe mine, după vă și jur și vă și spun ceva complementar.

Gâdea: Aduceți o Biblie.

(...)

Gâdea: Aici nu suntem la instanță, aici suntem la mine în emisiune. Vreau să vă uitați în ochii mei...

Vanghelie: Mă uit în ochii dumneavoastră.

Gâdea: Nu ați luat suma pe care ați spus-o, dar cât ați luat?

Vanghelie: Nu. Domnule Gâdea, m-ați întrebat așa și vă răspund exact cum ați întrebat și să mă apreciați. Nu am luat niciun ban din cei 300 de milioane euro. (...) Domnule Gâdea, eu sunt un politician cu Google, cu Goagăl, cum vreți dumneavoastră, sunt un politician bun! Am avut alte interese, am gândit altceva pentru această țară. Am avut interese să arăt că sunt un gospodar bun, să pot să mă duc mai departe.

UPDATE:

După pauza de publicitate, Marian Vanghelie a jurat pe Biblie.

„Jur pe Biblie, în fața românilor, că nu am luat niciun ban din toți cei 300 de milioane de care m-a întrebat domnul Gâdea și că nu am avut nicio treabă”, a spus Marian Vanghelie.