Ziua Limbii Române, 31 august. Cum vorbești limba română în funcție de zodie

Ziua Limbii Române este sărbătorită în fiecare an pe 31 august, ca urmare a unei iniţiative legislative din anul 2011, votată de Parlamentul României. Află în rândurile de mai jos cum vorbești limba română în funcție de zodia ta și nu uita că este vorba mai mult despre energia zodiilor decât la poziția Soarelui în harta ta, în sine, iar tu ești mai mult decât zodia ta.

Berbec/ Ascendent în Berbec

Berbecii sunt cam grăbiți, impulsivi, mereu prinși într-o competiție, așa că s-ar putea să vorbească super repede, să folosească multe verbe, să folosească și multe prescurtări, să spună „tre” în loc de „trebuie” și să nu țină cont de greșelile pe care le fac, ci mai degrabă să le corecteze ei pe parcurs, dacă au timp.

Taur/ Ascendent în Taur

Taurii or să vorbească mai rar, or să accentueze anumite cuvinte și or să aibă chiar tendința de a repeta, sau de a căpăta ticuri verbale de care apoi nu mai pot scăpa. În același timp, s-ar putea să se atașeze și de niște cuvinte mai pompoase, pe care le scot ei de la naftalină când cred că e momentul potrivit, precum „pluviofil”, „ubicuitate” sau „afabil”.

Gemeni/ Ascendent în Gemeni

Cu dicționarul în geantă, Gemenii vor avea mereu o diversitate a vocabularului extrem de plăcută pentru auditoriul lor. S-ar putea să aibă și ceva cunoștințe solide de gramatică, dar și un pic de tendință către „romgleză”. Cunoscuți poligloți, se vor exprima ireproșabil și în franceză. Gemenii te vor impresiona cu vorba lor dulce.

Rac/ Ascendent în Rac

Probabil că Racii se vor atașa de anumite cuvinte sau chiar vor inventa anumite cuvinte pe care să le repete cu drag la mesele în familie. Există și la aceștia tendința de a vorbi mai rar, pe înțelesul tuturor, de a se opri pentru explicații și de a avea un vocabular extins al consolării. În plus, diminutivele sunt ceva pe inima lor: „măsuță”, „căsuță”, „copilași”.

Leu/ Ascendent în Leu

Leii vor fi atenți la felul în care vorbesc, deci își vor studia corectitudinea discursului, dar și impactul pe care anumite cuvinte l-ar putea avea. În goana lor după atenție, e posibil să caute mereu neologisme. Vor avea tendința de a vorbi prea tare sau prea încet, căutând mereu un efect teatral, dramatic. Limbajul corpului va avea și el rolul său, multă mimică, gesturi, mișcări.

Fecioară/ Ascendent în Fecioară

Corectitudine și iar corectitudine! Fecioarele se vor strădui mereu să fie cea mai bună versiune a lor, așa că vor fi foarte atente la felul în care vorbesc, la care sunt tendințele vocabularului limbii române și la ce anume au pus în DOOM3, ca să fie siguri că nu o dau în bară. Tot Fecioarele vor fi cele care le vor scoate ochii celorlalți la cea mai mică abatere gramaticală.

Balanță/ Ascendent în Balanță

Mari amatori ai adjectivelor, Balanțele vor descrie cu acuratețe locuri, persoane, sentimente. Implicate în tot felul de dezbateri vor folosi cât de cât bine limba română, dar într-un mod „politically correct”, să nu cumva să se simtă cineva ofensat. Vor avea grijă să nu atingă subiecte „fierbinți” precum genul, religia și alte chestii care ar putea duce la conflict.

