Zelenski spune că Putin se pregătește să atace o altă țară europeană

Președintele Rusiei Vladimir Putin va extinde războiul din Ucraina către o altă țară din Europa, spune Volodimir Zelenski, care a lansat acuzațiile la adresa Rusiei cu privire la recentele incursiuni cu drone, pe care le consideră o încercare de a testa apărarea NATO.

”Putin nu va aștepta să-și termine războiul în Ucraina...”

Vorbind la Kiev, în urma întâlnirii de la ONU cu Donald Trump, președintele Ucrainei a spus că Rusia se pregătește pentru un conflict mai complex. ”Putin nu va aștepta să-și termine războiul în Ucraina. Va deschide o altă direcție. Nimeni nu știe unde. El vrea asta”, a spus Zelenski.

Președintele Ucrainei a afirmat că Moscova verifică, într-un mod deliberat, capacitatea Europei de a-și proteja spațiul aerian, în urma apariției unor drone în Danemarca, Polonia și România, precum și după încălcarea spațiului aerian estonian de către avioane de vânătoare rusești.

Drone suspecte în Danemarca și Norvegia

Vineri seara au fost văzute mai multe drone deasupra unei baze militare daneze. Sâmbătă au fost observate deasupra unei baze din Norvegia.

Zelenski a sugerat că guvernele Uniunii Europene au dificultăți în a face față acestei noi și periculoase amenințări. În luna septembrie, Ucraina a detectat 92 de drone ce zburau spre Polonia într-un mod ”coregrafic”. Majoritatea au fost interceptate. nouăsprezece au trecut în teritoriul Poloniei, unde polonezii au doborât patru dintre ele.

”Nu compar forțele noastre. Noi suntem în război, iar ei [n.red. Polonia] nu”, a spus Zelenski, care a declarat că reprezentanți din mai multe țări, ale căror nume nu le-a spus exact, vor călători în Ucraina pentru a primi ”instruire practică”, despre modul de respingere a atacurilor aeriene rusești. ”Suntem gata să împărtășim experiența noastră”, a adăugat Zelenski.

Declarațiile lui Zelenski survin ca urmare a discuțiilor pe care le-a numit ca fiind ”foarte plăcute” cu Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU. După întâlnire, președintele Trump a declarat că este convins că Ucraina poate redobândi toate teritoriile pierdute din anaul 2022, cu sprijinul Europei și al NATO.

”Tigru de hârtie”

Donald Trump a mai zis că economia Rusiei se află într-o situație grea și a descris armata acesteia ca fiind un ”tigru de hârtie”. Rugat să explice acest ton aparent mai cald cu privire la Ucraina, Zelenski a declarat că l-a informat pe Trump, cu privire la realitățile de pe câmpul de luptă. El i-a zis că avansurile Rusiei sunt adesea efemere: ”Nu este vorba de succes. Este o prezență temporară”.

Președintele Statelor Unite are acum mai multă ”încredere” în Ucraina. A descoperit că Rusia i-a tratat pe el și pe toți ceilalți cu ”lipsă de respect”, a afirmat Zelenski, care a refuzat să comenteze informațiile conform cărora ar fi solicitat Casei Albe rachete de croazieră Tomahawk capabile să lovească Moscova, afirmând: ”Este o chestiune delicată”.

În ultimele luni, Kievul a făcut o serie de atacuri reușite contra rafinăriilor de petrol rusești, folosind drone cu rază lungă de acțiune produse intern. Zelenski a spus că, dacă Kremlinul va încerca să distrugă din nou infrastructura energetică a Ucrainei în această iarnă, Moscova va suferi întreruperi de curent ca ripostă, scrie The Guardian.