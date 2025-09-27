€ 0.0000
|
$ 0.0000
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 23:43 27 Sep 2025 | Data publicării: 23:40 27 Sep 2025

Zelenski spune că Putin se pregătește să atace o altă țară europeană
Autor: Andrei Itu

volodimir-zelenski-ucraina_64468700 Sursa foto: Agerpres
 

Președintele Rusiei Vladimir Putin va extinde războiul din Ucraina către o altă țară din Europa, a prezis Volodimir Zelenski, care a lansat noi acuzații la adresa Rusiei.

Președintele Rusiei Vladimir Putin va extinde războiul din Ucraina către o altă țară din Europa, spune Volodimir Zelenski, care a lansat acuzațiile la adresa Rusiei cu privire la recentele incursiuni cu drone, pe care le consideră o încercare de a testa apărarea NATO.

”Putin nu va aștepta să-și termine războiul în Ucraina...”

Vorbind la Kiev, în urma întâlnirii de la ONU cu Donald Trump, președintele Ucrainei a spus că Rusia se pregătește pentru un conflict mai complex. ”Putin nu va aștepta să-și termine războiul în Ucraina. Va deschide o altă direcție. Nimeni nu știe unde. El vrea asta”, a spus Zelenski.

Președintele Ucrainei a afirmat că Moscova verifică, într-un mod deliberat, capacitatea Europei de a-și proteja spațiul aerian, în urma apariției unor drone în Danemarca, Polonia și România, precum și după încălcarea spațiului aerian estonian de către avioane de vânătoare rusești.

Drone suspecte în Danemarca și Norvegia

Vineri seara au fost văzute mai multe drone deasupra unei baze militare daneze. Sâmbătă au fost observate deasupra unei baze din Norvegia.

Zelenski a sugerat că guvernele Uniunii Europene au dificultăți în a face față acestei noi și periculoase amenințări. În luna septembrie, Ucraina a detectat 92 de drone ce zburau spre Polonia într-un mod ”coregrafic”. Majoritatea au fost interceptate. nouăsprezece au trecut în teritoriul Poloniei, unde polonezii au doborât patru dintre ele.

”Nu compar forțele noastre. Noi suntem în război, iar ei [n.red. Polonia] nu”, a spus Zelenski, care a declarat că reprezentanți din mai multe țări, ale căror nume nu le-a spus exact, vor călători în Ucraina pentru a primi ”instruire practică”, despre modul de respingere a atacurilor aeriene rusești. ”Suntem gata să împărtășim experiența noastră”, a adăugat Zelenski.

Declarațiile lui Zelenski survin ca urmare a discuțiilor pe care le-a numit ca fiind ”foarte plăcute” cu Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU. După întâlnire, președintele Trump a declarat că este convins că Ucraina poate redobândi toate teritoriile pierdute din anaul 2022, cu sprijinul Europei și al NATO.

”Tigru de hârtie”

Donald Trump a mai zis că economia Rusiei se află într-o situație grea și a descris armata acesteia ca fiind un ”tigru de hârtie”. Rugat să explice acest ton aparent mai cald cu privire la Ucraina, Zelenski a declarat că l-a informat pe Trump, cu privire la realitățile de pe câmpul de luptă. El i-a zis că avansurile Rusiei sunt adesea efemere: ”Nu este vorba de succes. Este o prezență temporară”.

Președintele Statelor Unite are acum mai multă ”încredere” în Ucraina. A descoperit că Rusia i-a tratat pe el și pe toți ceilalți cu ”lipsă de respect”, a afirmat Zelenski, care a refuzat să comenteze informațiile conform cărora ar fi solicitat Casei Albe rachete de croazieră Tomahawk capabile să lovească Moscova, afirmând: ”Este o chestiune delicată”.

În ultimele luni, Kievul a făcut o serie de atacuri reușite contra rafinăriilor de petrol rusești, folosind drone cu rază lungă de acțiune produse intern. Zelenski a spus că, dacă Kremlinul va încerca să distrugă din nou infrastructura energetică a Ucrainei în această iarnă, Moscova va suferi întreruperi de curent ca ripostă, scrie The Guardian.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

volodimir zelenski
vladimir putin
rusia
ucraina
tara europeana
atac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Cum trăiesc copiii români crescuți în diaspora reîntoarcerea în țară? Laura Dragomir Juverdeanu: „Nu este un drum de la un aeroport la
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Zelenski spune că Putin se pregătește să atace o altă țară europeană
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Petrolul - Rapid, rezultat. Cum arată clasamentul Superligii
Publicat acum 2 ore si 33 minute
Totul despre dermatocosmetică, alături de Ana Maria Mărgineanu și Mirela Vescan
Publicat acum 2 ore si 54 minute
Aproximativ 80% dintre oameni respiră greșit. Vezi metoda simplă care îți schimbă viața
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Sep 2025
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 25 Sep 2025
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 25 Sep 2025
Desecretizarea CSAT. Nicușor Dan: Erau 70 de oameni instruiți să forțeze intrarea într-o instituție publică
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close