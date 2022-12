Zelenski a fost declarat personalitatea anului 2022 de către revista TIME/ foto, video

Refuzând să părăsească Kievul la începutul războiului, într-o perioadă marcată de bombardamente puternice ale Rusiei, fostul actor Volodimir Zelenski a reuşit să îşi unească compatrioţii prin intermediul unor transmisiuni televizate din capitala ucraineană şi prin călătorii întreprinse în întreaga ţară cuprinsă de război, notează publicaţia americană după anunţarea câştigătorului acestui premiu anual.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

"Indiferent dacă bătălia pentru Ucraina suscită speranţă sau teamă, Volodimir Zelenski a electrizat lumea întreagă într-o manieră pe care nu am mai văzut-o de decenii", a scris redactorul-şef al revistei Time, Edward Felsenthal, care consideră că alegerea din acest an "nu a fost niciodată mai clară".



"Pentru că a dovedit că şi curajul poate fi la fel de contagios ca frica, pentru că i-a incitat pe oameni şi pe ţări să se unească în apărarea libertăţii, pentru că a reamintit lumii fragilitatea democraţiei - şi a păcii -, Volodimir Zelenski şi spiritul Ucrainei sunt personalităţile anului 2022 alese de revista Time", a adăugat redactorul-şef al acestei publicaţii cu sediul la New York.



"În săptămânile care au urmat primelor bombardamente ruseşti de pe 24 februarie, decizia lui de a nu fugi din Kiev, ci de a rămâne şi de a obţine sprijinul populaţiei a fost crucială. De la primul său mesaj de 40 de secunde pe Instagram, pe 25 februarie - arătând că guvernul său şi societatea civilă erau intacte - şi până la discursurile lui zilnice rostite, de la distanţă, în faţa unor instituţii precum parlamente, Banca Mondială şi la gala Grammy Awards, preşedintele Ucrainei era prezent peste tot", a adăugat Edward Felsenthal.



Miliardarul Elon Musk - CEO-ul companiilor Tesla şi SpaceX, devenit recent şi patronul Twitter - a fost desemnat "Persoana Anului 2021", într-un an în care compania sa producătoare de vehicule electrice a devenit cel mai valoros producător de automobile din lume. Revista Time a început tradiţia atribuirii acestui titlu anual în 1927, notează Agerpres.

Financial Times l-a declarat pe Volodimir Zelenski personalitatea anului

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, a fost declarat personalitatea anului de către Financial Times.

La nouă luni de la invazia Rusiei, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski continuă să conducă rezistenţa, dar dă asigurări că se consideră o persoană "mai degrabă responsabilă, decât curajoasă" căreia nu-i place "să dezamăgească oamenii", transmite EFE. Potrivit agenţiei de presă spaniole, cu aceste cuvinte se descrie liderul ucrainean într-un interviu acordat ziarului britanic Financial Times (FT), care a publicat luni pe prima pagină o fotografie cu liderul ucrainean, pe care l-a declarat personalitatea anului.



Zelenski mai mărturiseşte că, în loc să lupte cu forţele Kremlinului, ar prefera să fie cu fiul său "la pescuit de crap în fluviul Nipru".



Poate că pacea este încă departe, însă FT subliniază că acest mesaj din inimă este tipic unui lider care continuă să se prezinte drept o persoană normală cu gusturi simple, calităţi care i-au atras admiraţia ucrainenilor şi a susţinătorilor săi din străinătate.



Nu a fost mereu aşa. Înainte de izbucnirea conflictului, la 24 februarie, "mulţi" dintre compatrioţii săi îl "considerau o glumă", îl vedeau ca pe un fost actor transformat în om politic "amator" cu dificultăţi în "îndeplinirea provocărilor" pe care le presupunea preşedinţia ţării, aminteşte cotidianul britanic.



Zelenski era "omul de pe stradă" devenit preşedinte, un rol pe care l-a interpretat deja într-un serial satiric de televiziune care l-a făcut foarte cunoscut în Ucraina.



"Este şi antiteza preşedintelui rus, Vladimir Putin, care se ascunde la Kremlin, a cărui obsesie de a reconstrui un imperiu a costat zeci, poate sute de mii de vieţi", a deplâns FT.



Dimpotrivă, Zelenski a ajuns să întruchipeze "curajul şi rezistenţa" poporului ucrainean în "lupta sa împotriva agresiunii ruse", motive pentru care Financial Times "l-a ales Personalitatea Anului".



Liderul de la Kiev - insistă FT - şi-a câştigat un loc în istorie pentru "extraordinara sa demonstraţie de leadership şi tărie", scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News