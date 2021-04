Zeci de oglinzi de bronz, datând din urmă cu peste 2.000 de ani, descoperite în China. VIDEO

O echipă de arheologi chinezi a dezgropat recent peste 80 de oglinzi de bronz într-un cimitir care datează din urmă cu aproximativ două milenii, în provincia Shaanxi din nord-vestul Chinei, informează Agerpres, citând Xinhua.



În cimitirul situat în Gaozhuang din Shaanxi au fost găsite peste 400 de morminte şi o colecţie de obiecte de ceramică şi bronz, unele datând din perioada dinastiei Han de Vest (202 î.e.n. - 25 e.n.). Oglinzile de bronz, cu diametrul cuprins între 8 şi 22,1 centimetri, au fost descoperite în timpul săpăturilor recente efectuate în acest sit, potrivit arheologilor.





Potrivit specialiştilor, oglinzile ar fi fost fabricate în intervalul de timp cuprins între sfârşitul Perioadei Statelor Combatante (475-221 î.e.n.) şi sfârşitul dinastiei Han de Vest. Luciul oglinzilor a fost bine conservat, cercetătorii putând constata claritatea imaginilor reflectate de una dintre ele.



Oamenii de ştiinţă au descoperit, de asemenea, că majoritatea oglinzilor găsite în morminte erau plasate aproape de capul defunctului sau lângă partea superioară a corpului, având inscripţii ce prezentau dorinţele oamenilor pentru o viaţă mai bună.





Nu doar femeile de la acea vreme foloseau oglinzi, ci şi bărbaţii, aceste obiecte fiind descoperite şi lângă rămăşiţele persoanelor de sex masculin.



Potrivit izvoarelor istorice, pentru a asigura construcţia şi serviciile din cadrul mausoleului împăratului, precum şi pentru a supraveghea mai bine aristocraţii, Liu Bang, fondatorul dinastiei Han (206 î.e.n. - 220 d.e.n.), a înfiinţat o zonă de reşedinţă pentru nobilime, care se afla la aproximativ patru kilometri de cimitir. De aceea, cercetătorii cred că aceste morminte antice erau dedicate rezidenţilor din clasa superioară a dinastiei.

