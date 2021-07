Xavi spune că Messi rămâne la FC Barcelona chiar dacă i-a expirat contractul

Mijlocașul spaniol de legendă Xavi Hernandez, care a făcut istorie la FC Barcelona, a abordat un interviu despre mai multe subiecte de actualitate din fotbal, anunță Marca. Înainte de „Campusul Xavi” de această vară din Collell, Barcelona, Xavi a abordat situația inedită în care se află Lionel Messi, după ce și-a lăsat contractul cu catalanii să expire.

„Vom vedea cum se desfășoară situația. Simt că Messi este fericit la Barcelona. Sunt toate șansele ca el să-și reînnoiască contractul și consider că merită acest lucru”, a transmis Xavi, pentru Movistar. „Barcelona are nevoie de Leo, iar Leo are nevoie de Barcelona, în câteva zile se va și rezolva situația. Caută să fie fericit și el este fericit în Barcelona. Sunt sigur că acest lucru se va întâmpla”.

Xavi Hernandez, surprins de puștiul Pedri care dă tonul echipei Spaniei la EURO 2020

Când vine vorba de mijlocașul de 18 ani Pedri, legitimat tot la FC Barcelona, Xavi este foarte impresionat de forma pe care o arată la Campionatul European. „M-a surprins cel mai mult fiindcă are doar 18 ani. Arată că este cu o clasă în plus față de toată lumea. Este un jucător inteligent, cu multe calități și viziune... Este un talent și trebuie să fii cu ochii pe el”, a transmis mijlocașul care a câștigat în cariera sa opt titluri LaLiga și patru trofee UEFA Champions League.

Totuși, Xavi nu este surprins de criticile primite de echipa națională a Spaniei în legătură cu unele prestații de la turneul final. „Îmi pare că ceea ce se întâmplă este normal fiindcă în Spania există un mediu foarte critic, nu există prea mare legătură între echipă și presă”, a conchis Xavi Hernandez.

Wolfsburg l-a „transferat” pe Lionel Messi

Clubul finanțat de Volkswagen a profitat de situația de cumpănă în care se află FC Barcelona în legătură cu contractul superstarului argentinian Lionel Messi, al cărui contract a expirat la miezul nopții dintre 30 iunie și 1 iulie. Astfel, Wolfsburg a postat pe Facebook: „Stați, am auzit bine că cineva nu mai are contract? Uite așa așteptăm pentru acel «Comunicado Oficial»...”.

VEZI AICI IMAGINILE CU LIONEL MESSI ÎN CULORILE NEMȚILOR.