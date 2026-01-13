Wizz Air accelerează extinderea în România: noi destinații și servicii mai bune pentru pasageri

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marţi, cu o delegaţie a companiei Wizz Air, printre subiectele abordate numărându-se extinderea reţelei de destinaţii şi asigurarea unor servicii de înaltă calitate.

Delegaţia prezentă la Palatul Victoria a fost condusă de directorul general, Jozsef Varadi, şi de Dorottya Durucsko, director Relaţii Guvernamentale şi Sustenabilitate. La întrevedere a participat şi şeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, informează Guvernul, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Extinderea destinaţiilor şi calitatea serviciilor, priorităţi comune

„Întâlnirea, desfăşurată la solicitarea companiei, a avut ca temă evoluţia industriei aviatice în Europa de Est şi perspectivele de dezvoltare ale Wizz Air în România. Prim-ministrul a subliniat, iar părţile au convenit, asupra importanţei ca operatorul aerian să răspundă aşteptărilor pasagerilor, atât prin extinderea reţelei de destinaţii, cât şi prin asigurarea unor servicii de înaltă calitate", precizează sursa citată.

Potrivit datelor publice, Wizz Air este "unul dintre cei mai mari" transportatori aerieni din regiune şi compania aeriană utilizată de cei mai mulţi cetăţeni români, în contextul strategiei sale de extindere în Europa de Est, se mai arată în postare.