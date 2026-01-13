€ 5.0896
Wizz Air accelerează extinderea în România: noi destinații și servicii mai bune pentru pasageri
Data actualizării: 17:14 13 Ian 2026 | Data publicării: 17:13 13 Ian 2026

Wizz Air accelerează extinderea în România: noi destinații și servicii mai bune pentru pasageri
Autor: Alexandra Curtache

avion Wizz Air Foto: Pixabay

Premierul României, Ilie Bolojan, a discutat marţi cu reprezentanţii companiei aeriene Wizz Air despre extinderea reţelei de zboruri şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite pasagerilor români.

 

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marţi, cu o delegaţie a companiei Wizz Air, printre subiectele abordate numărându-se extinderea reţelei de destinaţii şi asigurarea unor servicii de înaltă calitate.

Delegaţia prezentă la Palatul Victoria a fost condusă de directorul general, Jozsef Varadi, şi de Dorottya Durucsko, director Relaţii Guvernamentale şi Sustenabilitate. La întrevedere a participat şi şeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, informează Guvernul, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Zboruri la preț de An Nou: Wizz Air lansează reduceri de până la 26% pentru călătoriile din 2026

Extinderea destinaţiilor şi calitatea serviciilor, priorităţi comune

„Întâlnirea, desfăşurată la solicitarea companiei, a avut ca temă evoluţia industriei aviatice în Europa de Est şi perspectivele de dezvoltare ale Wizz Air în România. Prim-ministrul a subliniat, iar părţile au convenit, asupra importanţei ca operatorul aerian să răspundă aşteptărilor pasagerilor, atât prin extinderea reţelei de destinaţii, cât şi prin asigurarea unor servicii de înaltă calitate", precizează sursa citată.

Potrivit datelor publice, Wizz Air este "unul dintre cei mai mari" transportatori aerieni din regiune şi compania aeriană utilizată de cei mai mulţi cetăţeni români, în contextul strategiei sale de extindere în Europa de Est, se mai arată în postare. 

wizz air
romania
zboruri
destinatii
