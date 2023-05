”Wanted list”: Procurorul șef al Curții Penale Internaționale de la Haga a fost pus în urmărire

Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei l-a pus în urmărire pe procurorul Curții Penale Internaționale de la Haga (CPI), Karim Ahmad Khan, care a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin.

???? The Ministry of Internal Affairs of Russia put on the wanted list the prosecutor of the International Criminal Court in The Hague, Karim Khan, who issued a warrant for the arrest of Putin. pic.twitter.com/LLp26biRC3