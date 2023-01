România a rămas dependentă, în urma închiderii unor facilități de producere a energiei, de importurile energetice din străinătate, deși ar fi putut să-și sporească producția cu aproape 800 de MW. Dumitru Costin a spus care au fost șansele ratate de țara noastră anul trecut, inclusiv în ceea ce privește securitatea alimentară:

„Am ratat anul 2022 din punct de vedere energetic. Dacă România făcea un efort inteligent, administrativ, că bani avem, avem Fondul de Modernizare, acum aveam puși în funcțiune aproape 800 de MW pe regenerabil. Am făcut niște evaluări și putea fi compensat ceea ce am pierdut. Am pierdut un an, nu am făcut nimic pentru a crește producția internă a României și am rămas în continuare dependenți, pe anumite intervale de timp, de importuri, pentru că am intrat într-o piață unică.

De asemenea, sunt vulnerabilități pe gazele naturale, pe produsele petroliere și toate dau intrări în economie. Sunt vulnerabilități și pe securitatea alimentară, pentru că s-a ratat în ultimul an punerea la punct a unor sisteme prin care se putea crea lanț scurt de valoare adăugată între producătorul român și piață.

În continuare, cetățenii sunt dependenți de importuri de produse alimentare. Importăm mâncare. Chiar citeam o știre despre un cetățean italian venit în România, intrat într-un supermarket din România, care a făcut un clip video și a zis: Bă’, ăștia-s nebuni! Pachetul de unt costă 5 euro, la noi, același produs costă 2,5 euro.

România nu a fost în stare să găsească niște căi prin care să creeze un mediu concurențial autentic astfel încât unii care domină astăzi piața speculează efectiv nevoile oamenilor“, a spus Dumitru Costin.

Amintim că și economistul Adrian Negrescu a precizat, de curând, într-un interviu pentru DC News, că, în 2022, trebuia „să creștem producția de energie și să ne securizăm contractele între producătorii români de energie și companiile românești, industria autohtonă, în așa fel încât să nu fim dependenți de importurile de energie și gaze“.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV De ce nu se vede creșterea economică și în portofelele? Dumitru Costin (BNS): Liderii politici ies la tribuna Parlamentului și se miră

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News