"Apropo de sursele regenerabile, de această energie solară, energie eoliană, ce probleme întâmpină investitorii, pentru că aici este nevoie de multe investiţii? Ce schimbări legislative ar trebui promovate?", a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

"Transferul de business este împiedicat"

"Am să mă refer la aspectul acesta al consolidării industriei şi anume: când se vinde o investiţie în regenerabile, se vinde cu certificatele verzi ataşate cu tot - cele care au fost făcute la vremea când se dădeau certificate verzi. Transferul acesta de business este cumva împiedicat, pentru că legislaţia nu prevede transferarea certificatelor verzi odată cu aceste transferuri de business şi cu consolidarea business-ului şi atunci ştiu că există o iniţiativă legislativă. Când vedem deblocată această inițiativă legislativă? Investiţiile în domeniul energetic nu se pot pune în funcţiune într-un an de zile. Ca să poţi face investiţii în energie, ai nevoie de cel puţin doi-trei ani", a spus Ovidiu Demetrescu.

"Îmi cer scuze că vă întrerup. Nu aş vrea să mergem pe o pistă falsă. Nu am spus că îmi doresc capacităţi de producţie într-un an şi am vorbit despre energie la un preţ sustenabil pentru consumatori. Mi-aş dori să ajungem la un preţ al energiei ca în 2018-2019, când piaţa se închidea la 180-190 de lei. Nu ştiu dacă vom mai putea ajunge al aceste valori, dar îmi doresc ca, prin introducerea, construirea şi punerea în funcțiune a noi capacități de producţie, să punem presiune pe preţ, în aşa fel încât producătorii să producă energie la un preţ sustenabil pentru consumatori.

Şi nu mă refer doar la consumatorul casnic. Mă refer şi la consumatorul non-casnic, pentru că practic aceştia ţin economia. În ceea ce priveşte prima dumneavoastră întrebare, referitor la modificarea legii, cred că este o iniţiativă în Parlamentul României. În calitate de secretar de stat, am fost prezent la discuţiile din Parlament. Decizia este a Parlamentului. Noi am susținut actul normativ. Când va fi pus pe ordinea de zi a plenului spre a fi adoptat? Nu am această informaţie", a spus George-Sergiu Niculescu, secretar de stat în Ministerul Energiei.

"Este o problemă de siguranţă națională"

"Ţinând cont că este o problemă de siguranţă națională, că sunt războaie la graniţă, că este un război energetic în derulare, nu ar fi cazul să meargă în OUG? Adică să îndepărtăm o barieră birocratică pe care singuri ne-am pus-o şi care împiedică investitorii să îşi folosească bunurile şi să dezvolte afacerile", a punctat Val Vâlcu.

"Ei îşi pot folosi capacitățile de producţie. La ce se referă domnul Demetrescu este că nu îşi pot transfera capacitatea de producție ca şi cum ar vinde un alt fel de bun. Transferarea licenţei se poate face, din câte ştiu eu. ANRE-ul face transfer de licenţă de pe o societate pe alta. O altă modalitate ar fi înstrăinarea părţilor sociale în aşa fel încât să se vândă acționariatul și astfel se vinde şi capacitatea de producere a energiei electrice. Cred că sunt variante în momentul de faţă", a spus George-Sergiu Niculescu.

"Dar nu se pot transfera certificatele verzi, ceea ce este o găselniţă, un blocaj în lege care nu are sens pe o piaţă capitalistă, într-o economie care are nevoie de forţă de investiţie. De aceea se concentrează, vin mari investitori, proiecte mari. Altfel, dacă rămâne fiecare cu trei panouri solare în spatele casei şi nu se dezvoltă în ritmul pe care îl dorim...", a subliniat Val Vâlcu.

"Transelectrica emite aceste certificate verzi pentru fiecare societate care este licenţiată. Una dintre soluţii ar fi transferarea părţilor sociale în aşa fel încât se schimbă acţionariatul unei societăţi şi practic s-a transferat activul", a afirmat George-Sergiu Niculescu.

"Fiecare investitor ar trebui să fie liber să poată să îşi tranzacţioneze business-urile şi activele"

"Vedeţi dumneavoastră, din punct de vedere al business-ului, fiecare investitor ar trebui să fie liber să poată să îşi tranzacţioneze atât business-urile cât şi activele. Acum, dumneavoastră încercaţi să îi direcţionaţi în a-şi tranzacționa numai business-urile, ceea ce poate nu este potrivit cu strategia investitorilor din acel moment", a spus Ovidiu Demetrescu.

"Fiecare hotărăşte în ce mod îşi face acest transfer", a răspuns George-Sergiu Niculescu.

"Să dăm un prim semnal"

"Când investitorii au pus nişte zeci, sute de milioane de euro şi au investit în România, în nişte centrale regenerabil, dăm României un mix energetic compus şi din energie regenerabilă. Ei au pus acest capital la bătaie neexistând niciun fel de restricţie în transferul capitalurilor la vremea respectivă. Ulterior, Guvernul a venit cu diferite aspecte care au modificat şi au transferat aceste scheme de suport, în timp. Au translatat, practic, remunerarea lor în timp. Ei au avut deja de suferit în trecut şi acum sunt unii care poate vor să îşi elibereze aceste investiţii şi să meargă mai departe, făcând alte investiţii, poate, tot în domeniu sau în altă direcţie. Haideţi să nu împiedicam acest lucru.

Să dăm un prim semnal, chiar vrem să asigurăm o energie verde în continuare în România. La acest moment, sunt foarte mari restricţii şi se cer foarte multe întăriri de reţea pentru punerea în operă a unor capacităţi de energie regenerabilă noi şi haideţi să încercăm să accelerăm şi acest proces şi să nu mai punem în seama investitorilor întăriri de reţele foarte mari şi să aducem cumva o parte din aceste fonduri alocate de Green Deal, de PNRR, de Fondul de Modernizare - că sunt bani alocaţi într-o măsură mare acolo - să îi punem şi la extinderea şi întărirea acestor reţele, ca să nu mai fie nevoie ca aceste întăriri de reţele să le facă investitorii", a mai spus Ovidiu Demetrescu.

