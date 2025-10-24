€ 5.0835
Data actualizării: 18:32 24 Oct 2025 | Data publicării: 18:29 24 Oct 2025

Vrei să te lași de alcool? Medic: „Dacă faci parte din această categorie ai grijă cum renunți la el. Poate fi fatal”
Autor: Alexandra Curtache

himanshu-choudhary-b_kfVwDCBmY-unsplash Foto: Unsplash
 

Un medic avertizează că un anumit tip de consumator de alcool riscă un efect secundar „terifiant” atunci când renunță brusc: reacția organismului poate fi chiar fatală.

Un medic american a explicat care este tipul de consumator de alcool cel mai expus riscului de a dezvolta un efect secundar „terifiant” în timpul sevrajului, o afecțiune severă cunoscută sub numele de delirium tremens (DTs). Aceasta poate pune viața în pericol și este considerată una dintre cele mai grave complicații ale întreruperii bruște a consumului la persoanele dependente.

Deși alcoolul rămâne un mod popular de relaxare în Marea Britanie, unde se consumă în medie 10,7 litri de alcool pur pe an, potrivit Alcohol Change UK, atitudinea față de băutură se schimbă. Tot mai mulți britanici aleg perioade de abstinență, cum sunt „Dry January” sau „Sober October”, iar 82% dintre adulți consumă alcool în limitele recomandate.

Ce este delirium tremens și cum se manifestă

Delirium tremens apare atunci când organismul unei persoane devine dependent fizic de alcool, iar întreruperea bruscă a consumului produce o reacție de hiperactivitate a sistemului nervos central.

Conform WebMD, simptomele apar la două-trei zile după ultima băutură și includ:

  • tremurături severe
  • confuzie și agitație
  • febră și transpirații abundente
  • ritm cardiac accelerat
  • convulsii
  • sensibilitate crescută la lumină

Lăsată netratată, această stare poate duce la infarct, accident vascular cerebral sau chiar moarte.

Cine este cel mai predispus la această complicație „terifiantă”

Potrivit medicului Dr. Andrew Kim, delirium tremens apare mai frecvent la anumite categorii de consumatori. Printre factorii de risc se numără:

  • vârsta înaintată;
  • problemele medicale cronice;
  • episoade anterioare de sevraj sever;
  • începerea simptomelor de sevraj înainte ca alcoolul să fie complet eliminat din organism.

„Chiar dacă o persoană are încă o alcoolemie pozitivă și începe să intre în sevraj, este probabil să prezinte un risc mai mare”, a explicat medicul într-un videoclip publicat pe YouTube.

Dr. Kim subliniază că nu există o genă sau un cromozom specific care să indice clar cine va dezvolta DTs: „Nu am identificat un marker genetic care să poată spune cu certitudine dacă cineva va trece prin delirium tremens sau nu”.

Specialiștii recomandă ca persoanele care doresc să renunțe la alcool după o perioadă îndelungată de consum să o facă sub supraveghere medicală, pentru a evita complicațiile grave.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

