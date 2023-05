Vodafone este rețeaua fără dileme pentru clienți. Compania primește cel mai important certificate pentru viteză, stabilitate și calitatea conexiunii

Rețeaua mobilă Vodafone GigaNetwork a fost certificată pentru al doilea an consecutiv „Best in test” de către auditorul german independent umlaut, care stabilește standardele în industria de telecomunicații.

Vodafone este rețeaua fără dileme pentru clienți, aceștia nefiind nevoiți să aleagă între viteză, stabilitate, calitatea conexiunii sau acoperirea de voce. Certificarea Vodafone drept best of voice, best of data, best of reliability și best in test este o consecință a investițiilor continue pe care Vodafone le face pentru îmbunătățirea performanței rețelei.

Campania de măsurare comparativă s-a desfășurat în perioada 18 februarie - 23 martie 2023, rețeaua Vodafone obținând cel mai mare punctaj total în evaluarea umlaut - de 877 de puncte, la diferență de 27 de puncte de următorul operator clasat și înregistrând cel mai mare punctaj pentru serviciile mobile de voce, date și cel mai mare punctaj pentru fiabilitatea rețelei. Pentru o relevanță statistică ridicată, măsurătorile realizate cu echipamente profesionale au acoperit o distanță rutieră de 8.677 km și localități însumând 25% din populația României.

În paralel, compania continuă să investească în parteneriate bazate pe conectivitatea și tehnologie. Salvamont România se bazează pe soluția cu drone oferită de Vodafone pentru a salva vieți. 75% din băncile, companiile de curierat si furnizorii de energie electrică din România se bazează pe rețeaua Vodafone în activitatea de zi cu zi. La nivel național, peste 800.000 dispozitive Internet of Things din multiple industrii funcționează în rețeaua Vodafone.

Prezența Vodafone în România marchează o serie de premiere și inovații în telecomunicații: prima conexiune 2G, 3G, 4G și 5G. Din 1997 și până astăzi, Vodafone a investit în România peste 5 miliarde de euro ca parte din promisiunea de a oferi românilor conectivitate fără limite și cele mai bune servicii mobile si fixe.

„În contextul actual, în care mobilitatea e indispensabilă, în care activitatea la birou, școală, accesul la servicii sunt strâns legate de o conexiune rapidă și stabilă la internet, această nouă certificare umlaut confirmă eforturile și investițiile susținute ale Vodafone România de a le oferi clienților o rețea de telefonie mobilă de încredere pe care se pot baza. În ultimul an, am îmbunătățit calitatea rețelei noastre în peste 300 de localități din mediul urban și rural și am crescut cu 10% acoperirea cu servicii 4G la nivel național, în prezent acestea fiind disponibile pentru 97% din populație. Facem pași importanți și pentru extinderea accesului la servicii 5G, esențiale pentru digitalizare”, a declarat Nicolae Vîlceanu, Network Director, Vodafone România.

Campania de măsurători s-a desfășurat pe un traseu care a inclus localitățile: București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Brașov, Ploiești, Arad, Pitești, Târgu Mureș, Drobeta-Turnu Severin, Suceava, Bistrița, Tulcea, Salonta, Marghita, Șimleu Silvaniei, Zalău, Turda, Reghin, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Fălticeni, Pașcani, Vaslui, Bârlad, Tecuci, Babadag, Fetești, Slobozia, Câmpina, Câmpulung, Balș, Filiași, precum și pe drumurile rutiere de legătură.

Certificarea este disponibilă pe: https://www.umlaut.com/en/benchmarking/romania.

