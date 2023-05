Vladimir Putin are un buncăr la Marea Neagră. Trebuia să fie secret, dar arhitecții au făcut o greșeală uriașă / Foto: Kremlin.ru

Ai crede că arhitecții care au proiectat palatul lui Vladimir Putin s-au gândit la toate. La urma urmei, complexul de 190.000 de metri pătrați care valorează miliarde de dolari, cocoțat pe o stâncă accidentată cu vedere la Marea Neagră, are tot luxul pe care un autocrat și l-ar putea dori. După cum a dezvăluit ancheta lui Alexei Navalnîi, palatul are propria sa biserică, pivniță și cazinou. Are chiar și un patinoar pentru jocurile de hochei pe care lui Putin îi place să joace cu prietenii. Palatul lui Putin este izolat de țara pe care o conduce prin 17.000 de acri de pădure și o zonă specială de excludere a zborului.

Precauțiile sunt mai mult decât paranoia din partea lui Putin. La începutul acestei luni, autoritățile ruse au susținut că două drone au încercat să-l asasineze pe Putin, într-o lovitură eșuată care s-a încheiat cu o explozie deasupra Kremlinului.

Greșeala arhitecților

Dar, în ciuda tuturor acestor dotări luxoase și a apărării asemănătoare unui castel, constructorii palatului par să fi neglijat un detaliu crucial. Ei nu au reușit să ascundă planurile care arătau două tuneluri care se află sub palat, planuri pentru care orice aparat competent de securitate de stat ar lupta cu dinți pentru a le păstra secrete.



De fapt, au fost postate public pe internetul rusesc. Metro Style, un antreprenor rus acum dispărut, a postat diagramele pe site-ul lui web pentru a-și prezenta munca la începutul anilor 2010. Au fost vizualizate online până în 2016. Astăzi, Insider a publicat versiuni adnotate ale diagramelor cu traduceri în limba engleză.



Complexul subteran de sub palatul lui Putin este format din două tuneluri separate, conectate printr-un lift care coboară la aproximativ 50 de metri adâncime. Planurile arhitecturale arată că tunelurile îmbrăcate în beton gros au suficientă apă proaspătă și sistem de ventilație pentru a putea fi locuite zile sau săptămâni, în caz de necesitate.

Ce se ascunde în spatele paranoii lui Putin

"Putin este foarte îngrijorat că nu e un lider al Rusiei în întregime legitim”, a spus Michael C. Kimmage, un fost oficial al Departamentului de Stat al SUA. "Deci, știind că legitimitatea lui nu este asigurată în totalitate de alegeri, el va căuta să-și maximizeze siguranța personală printr-un complex de reședințe personale bine apărate", a mai spus acesta.



Ieșirile din acele tuneluri sunt vizibile chiar sub complexul palatului, pe stânca goală care se ridică de pe plajă. Tunelul inferior include o pasarelă mobilă care duce la ieșire.

"Această amenajare a tunelului are tot felul de siguranță și securitate. Există un sistem de incendiu. Există apă, există canalizare. Acesta este destinat ca cineva să supraviețuiască sau să scape", a spus Thaddeus Gabryszewski, un inginer structural familiarizat cu structurile defensive, care a revizuit diagramele.

