Vitesco face moldovenii ”persoane exotice”. Explicații pentru HD Hartmann, din Germania: Regretăm, afișul va fi dat jos

Ca urmare a apariției unui afiș apreciat ca insultător la adresa muncitorilor români, afiș creat de către cunoscuta companie germană VITESCO, analistul DefenseRomania HD Hartmann a decis să discute direct cu corporația germană, declanșând un dialog incisiv cu directorul de comunicare media, doamna Simone Geldhaeuser. De la bun început trebuie să subliniem că Simone a răspuns în timp real și cu seriozitate solicitărilor analistului nostru.

Conform propriilor sale declarații, HD Hartmann a dorit să știe cum un astfel de afiș insultător poate fi tolerat de către compania Vitesco, mai ales că a fost prezentat public în Timișoara. Prin text și imagine, echipa de comunicare a Vitesco Technologies Romania a insultat, practic de cel puțin trei ori pe metrul pătrat, muncitorii moldoveni, folosind unul dintre cele mai toxice cuvinte și încărcate negativ rasial, anume ”exotic”. O asemenea lipsă de cultură și de educație, o asemenea neînțelegere a sensurilor cuvintelor în limba română, o indiferență obraznică față de contextul istoric și antropologic al folosirii cuvântului ”exotic”, reprezintă o dovadă vie că lucrurile trebuie să se schimbe și în domeniul comunicării publicitare din România.

De prea multe ori observăm în România o lipsă cronică de ani de școală și de cunoaștere a publicului cărora se adresează mesajele publicitare pentru a nu reacționa direct și imediat la modul prin care unii înțeleg să trateze diferit, pentru Occident și pentru Orient, diversele mesaje adresate publicului românesc. După cum veți observa, HD Hartmann explică foarte clar companiei Vitesco unde și cum a greșit, cerând lămuriri și prezentarea măsurilor pe care compania intenționează să le ia pentru a remedia situația.

Mostră de limbaj insensibil, cinic, ”political correct”

Mai mult, insulta a fost agravată de superficialitatea răspunsului pentru media românească care a pus întrebări, primit de la o angajată a filialei Vitesco din România. Răspunsul care a fost prezentat presei românești în limba Engleză (fapt notat negativ de către toți cei care l-au primit) este o mostră de limbaj insensibil, cinic, ”political correct” care nu acordă atenția necesară problemei reale create de acel afiș.

S-au mai întâlnit cazuri de folosire ca panaceu universal a politicilor de incluziune și diversitate pentru a acoperi grave greșeli de comunicare a unei companii. Pentru HD Hartmann atitudinea aroganta a angajatei românce a fost picătura care a umplut paharul. Ca atare un dialog direct și onest s-a declanșat între reprezentanții coporației din Germania și analistul DefenseRomania.

Crasă lipsă de educație

Justificarea angajatei românce că în alte versiuni ale aceluiași afiș, apar olteni, ardeleni sau bavarezi, nu indică diversitate ci crasă lipsă de educație. Dacă vorbești de incluziune prin politica de diversitate nu poti să aduci în discuție identitatea de gen, sexuală, rasială sau națională a categoriei socio-profesionale pe care dorești să o incluzi. Simpla menționare a unei astfel de identități duce la situarea beneficiarului unei astfel de politici într-o poziție de inferioritate față de cel care are bunăvoința ”superioară” de a promova diversitatea.

Noțiunea feneroasă de diversitate folosit ca instrument de implementare a noilor politici corporatiste nu poate produce dezechilibre între elementul superior (de includere) față de cel inferior (cel inclus). Este prima greșeală elementară pe care o fac cei care nu cunosc sensul real al unei campanii de incluziune, folosind aiuristic cuvintele noii propagande pentru a fi în ton cu noua modă. Pentru că nu se înțelege în mod real sensul politicilor de incluziune, exact ca la orice propagandă falsă, se folosesc cuvinte și expresii care provoacă iritare mai mult, mai ales dacă nu se respectă sensibilitățile celor integrați prin generozitatea ”omului superior”.

"Dacă asemenea afiș apărea în Germania, scandalul era cât casa"

Rezultatul unei astfel de grave necunoașteri devine ”exotic”, adică perfect contrariu a ceea ce se dorește prin politica de diversitate. Ca să fim foarte clari, nu există persoane exotice, cum nicăieri în lume nu există dreptul unei corporații de a își denumi angajații ca fiind exotici. Dacă asemenea afiș apărea în Germania sau în orice altă țară occidentală, scandalul era cât casa, mulți șefi din respectiva corporație fiind concediați pe loc.

Dacă vrem o ”țară ca afară” atunci și reacțiile noastre la adresa insultelor trebuie să fie tot ”ca afară”. Noi românii ne-am obișnuit să ne lăsăm tărăți de tot felul de activiști ai noilor propagande în noroiul insultei. A venit timpul să spunem clar tuturor corporațiilor că sunt cetățeni cu obligații egale cu ale noastre și că nu se pot accepta insultele doar că vin de la occidentali. Mai mult, a acoperi această insultă cu declarația de tip identitară ”și eu sunt moldoveancă”, în contextul în care vorbești de politici de diversitate a unei corporații, este un non sens și o fugă de răspundere a persoanei respective.

De la începutul dialogului său cu compania Vitesco, totul părea extrem de negativ. La prima solicitare a lui HD Hartmann, reprezentanta companiei Vitesco a răspuns cu un text copy paste, fără a adresa problema creată. Cum analistul nostru vorbește și scrie perfect în limba engleză, acesta și-a luat timpul de a explica exact sensul insultei, efectuând un exercițiu pedagogic prin explicarea sensurilor reale ale incidentului. La finalul mesajului său, HD Hartmann a cerut să fie respectat și să primească un răspuns real, gândit și muncit, nu un răspuns de roborot corporatist. Un al doilea răspuns a fost mult mai amplu și mai uman.

Vă prezentăm spre analiza publicului mesajele dintre HD Hartmann și Vitesco.

Dear.....,

Thank you again for your clear email and your detailed explanation.

Please see our answer also in Romanian language below.

We take this issue very seriously!

Vitesco Technologies apologizes to anyone in Romania who has felt offended by the poster. It was meant to positively highlight our appreciation and desire for diversity and inclusion at work. We understand that the poster was perceived as insulting and harmful. In creating and publishing this poster, Vitesco Technologies Romania should have been much more sensitive in their judgement.

While we analysed our internal processes and any shortcomings that have led to this event, we have taken the following immediate steps:

1. There will be intensive and clear discussions with those involved in this issue

2. The poster has already been removed

3. We will train our teams on diversity & inclusion issues to ensure they have a heightened awareness

Best,

Simone

---------------------------------



Romanian Language:

Dear......,

Vă mulțumesc din nou pentru e-mail și explicația dvs. detaliată.

Luăm această situație în serios.

Vitesco Technologies își cere scuze față de orice persoană care s-a simțit jignită de afiș. Acesta a fost creat să evidențieze în mod pozitiv aprecierea și dorința noastră pentru diversitate și incluziune la locul de muncă. Înțelegem că afișul a fost perceput ca insultător. La crearea și publicarea acestui poster, echipa Vitesco Technologies România ar fi trebuit să fie mai sensibilă în ceea ce privește abordarea acestui concept.

În timp ce ne-am analizat etapele conceperii afișului, care au dus la acest incident, am luat următoarele măsuri imediate:

1. Vor exista discuții intense și clare cu cei implicați în această problemă

2. Afișul respectiv a fost eliminat

3. Ne vom instrui echipele cu privire la problemele legate de diversitate și incluziune pentru a ne asigura că pot face o evaluare corectă și asertivă.



Dear Simone,



Your superficial answer is more insulting. Moldavians are not minorities in Romania… they are Romanians. So the diversity policies do not apply… Your lack of understanding of the serious insult your company painted on the walls of Timisoara pose more questions than your very naïve and inconsiderate corporate message.

One can promote diversity by including the people who are naturally discriminated, who are part of national, gender, linguistic, racial, sexual and medical minorities. Moldavians are not. Your publicity message is even more insulting about their attitude towards work ethic and social values.

As well, your communication team makes another huge mistake: we speak Romanian language in Romania, as such your answer for the Romanian public should be in Romanian language. A very uneducated Vitesco employee (Romanian lady) send the Romanian press institutions (as answer to their inquire)s a political correct, insensitive English language message. Try this arrogant approach in Germany or any other countries your company is working with! See how you shall be perceived as an “open and diverse” company. This answer look to me more like a colonial treatment of an occupied territory rather than a respectful treatment of a member state of European Union and partner of Germany in the world.

Third and the most insulting mistake is that your company is allowing an general insult towards Moldavians to be a publicity stunt: the man sitting is the Moldavian, meaning the Moldavian is lazy and does not care. This image is a superficial and preconception. This propaganda could be seen only in the times of the Soviet Union, when Moldova was annexed to the URSS, and the soviet attitude towards work and social values were touted as superior. Your company promotes an insensitive and arrogant sense of superiority towards the “natives” that in the name of diversity are accepted to work near the superior people.

Your company does not address the insulting usage of the word “exotic” that has a very complicated and serious negative meaning in the Romanian language (the word is an imported one, not being from the local, regional or national language pool). Usually the word is used for Africans or for some very backyarder civilizations. Romanian people are not “exotic”. In fact for the education of Vitesco company and its employees no human being in this world is exotic. As for Western civilization it is one of the most racist words one could use in characterizing a person, a culture or a civilization. So the usage of this word is in itself a serious and grave insult towards Romanians.

As such I would like to interview one of your business leaders, CEO the HR vice president, in order to address these very serious issues I am raising regarding Vitesco’ racist billboard image in Timisoara.

The main questions will be:

First Question: Does Vitesco have these policies (as explained in this email) towards other nations and countries, or is it only Romania considered an exotic culture, where only because of the “generosity of the superior culture from Vitesco” natives are allowed to work with the German workers?

Second question is : who is paying with his/her job and career for these serious insults and for the careless media answer received after the insults were discovered?

Third question: Who is going to address this wrong policy issues? How your company will change its message for a more inclusive, diverse and really respectful policy towards all the non German workers?

I am expecting a real answer with real people to speak to. As you may see I am respecting your company by explaining the problem and using arguments, so I expect the same treatment from you. I do expect a professional answer from your company, not like the one you just sent me.

Thank you,

www.defenseromania.ro



