Vitele, trecute la mari poluatori. Carmen Avram: Există un tip de hrană care reduce masiv emisiile. Dar nu s-a vrut să se ţină cont de asta

"E un exemplu foarte bun. Există acest dosar privind emisiile industriale, prin care UE îşi propune să reducă aceste emisii. Fundamentalismul verde a ajuns la stadiul în care la emisii industriale au fost incluse vitele. Pe ideea că vitele sunt responsabile de emisii de metan. Comisia de Agricultură, după ce a stat de vorbă cu sectorul agricol din UE, a încercat să explice că există un tip de hrană care, odată administrat vitelor, reduce masiv emisiile de metan. Şi cu toate astea, nu s-a vrut să se ţină cont de faptul că hrana vitelor ar putea fi înlocuită, astfel încât ele să fie mai puţin poluante", a declarat Carmen Avram la DC NEWS TV.

"Dar dacă aduci vită cu avionul din Argentina, nu poluezi mai mult? Avionul ăla nu poluează?", a intervenit Val Vâlcu.

"Plus că se distruge şi sectorul de carne de vită din Europa, inclusiv din România. Se distruge şi sectorul de pui din UE, pentru că vom avea şi carne de pui care vine din afara UE. Se aduce din ce în ce mai multă hrană din America Latină şi distrugem producătorii locali. Pe de o parte spunem că vrem să mâncăm cât mai multă hrană locală, dar pe de altă parte îngenunchezi nişte oameni ca să aduci de peste ocean hrană", mai afirmă Carmen Avram.

"Cum s-a întâmplat cu soia modificată genetic. 200 de milioane de tone producea România în 2007, dar azi importă 400 milioane de tone. Din Brazilia. E tras la indigo!", a mai spus Vâlcu.

"România are o mare problemă. Nu am văzut, de vreo 20 ani cel puţin, o strategie în sectorul agricol. România, în momentul ăsta, are un potenţial foarte mare. Din 2007, România a crescut extrem de bine şi frumos, luptându-se umăr la umăr cu Germania şi Franţa pe cultură mare, porumb, grâu, floarea soarelui. Noi suntem concurenţii Franţei şi ai Germaniei în momentul ăsta. S-a întâmplat după 2007. Şi cu toate astea, vorbesc cu fermieri care îmi spun că nu avem o strategie, să identificăm nişte sectoare în România pe care să punem accent.

Vorbeam cu cineva din sectorul laptelui şi îmi spunea că noi nu producem lapte pentru consumul naţional, pentru că suntem blocaţi pe toate părţile de importurile de lapte", a mai arătat europarlamentarul social-democrat.

