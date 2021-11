Viorel Lis, internat în spital cu COVID-19 și conectat la oxigen. Oana Lis: ”Ne era rău la amândoi. Facem tot ce putem”

Viorel Lis, fostul primar al Capitalei, și Oana Lis, se află internați în spital după ce s-au îmbolnăvit de COVID-19. Într-o intervenție telefonică la România TV, Oana Lis a povestit cum se simt cei doi.

Viorel Lis se află conectat la oxigen, dar într-o stare stabilă și nu pe secția de ATI. Amândoi sunt vaccinați anti-Covid-19.

”Da, suntem la spital. Probabil că toți ne întâlnim cu virusul la un moment dat și acum s-a întâmplat și cu noi. Amândoi suntem vaccinați și nu avem o formă foarte gravă, dar trebuie ținut sub supraveghere și eu am încredere în medici și am venit din prima clipă la spital pentru că ne era rău la amândoi și nu puteam să am grijă de Viorel. Dacă mie îmi era rău, el s-a deteriorat destul de repede cu saturația. Nu e nimeni la terapie intensivă pentru că am venit din prima zi de când ne-am testat și când am văzut că lui Viorel îi scade saturația atunci nu am mai stat acasă. Nu e o formă gravă, dar nu e nici o formă ușoară la Viorel. Cred că este o formă medie, nu sunt medic. El este pe o sursă de oxigen, dar nu este la ATI. E pe oxigen pe salon, poartă masca în permanență. Facem tot ce putem, intră instinctul de supraviețuire foarte mult când ai boala asta, mai ales că nimeni nu știe exact ce e cu ea, suntem tratați bine, mă simt în siguranță, cred că sunt la cel mai bun spital din România (n.r. se referă la Institutul Matei Balș din Capitală) în momentul acesta și mă simt în siguranță. (...) Am amânat doza trei de vaccin. Eu am ieșit în fiecare zi, nu înțeleg de ce l-am luat acum și de ce nu l-am luat până acum. E un mister pentru mine”, a declarat Oana Lis.

Viorel Lis, declarație de dragoste pentru Oana: Era destul de slabă psihic, iar eu am întărit-o

În semn de mulțumire pentru că are grijă de el, Viorel Lis i-a făcut o nouă declarație de dragoste Oanei, chiar într-o emisiune TV, în urmă cu aproape o lună.

Viorel Lis, în vârstă de 77 de ani, a vorbit despre relația sa cu Oana Lis și i-a făcut o declarație de dragoste în cadrul unei emisiuni de televiziune. Fostul primar a declarat, printre altele, și că nu mai poate să trăiască fără soția sa, scrie romaniatv.net.

“Ce pot să spun. Singura care rezolva tot este ea. Am încercat să fiu alături cât am putut. Am fost mereu apropiat. Întotdeauna am încurajat-o. A căpătat foarte multă încredere în ea și rezolvă foarte multe probleme pe care nici eu nu aș putea să le rezolv. Nu am făcut ceva special, doar am fost așa cum trebuie să fie un bărbat. Era destul de slabă psihic, iar eu am întărit-o. Nu aș mai putea să trăiesc fără ea”, a declarat Viorel Lis la Antena Stars.

Viorel Lis şi Oana sunt împreună de peste 23 de ani, iar în urmă cu 10 ani s-au căsătorit.