Violențe majore în SUA împotriva politicilor antimigrație. Trump mobilizează Garda Națională

Protestele au început vineri, după ce ofiţerii de la Serviciul de Imigrare şi Aplicare a Vămilor (ICE) au executat mandate de percheziţie în tot oraşul, şi au continuat şi sâmbătă.



Potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA, aproximativ 1.000 de protestatari au atacat vineri ofiţeri ai ICE. Şeful Poliţiei de Frontieră a Statelor Unite, Michael Banks, a scris pe X că sâmbătă au fost efectuate mai multe arestări pentru presupuse atacuri asupra agenţilor federali.



Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat un memorandum privind mobilizarea a 2.000 de gărzi naţionale "pentru a aborda ilegalitatea care a fost lăsată să se agraveze", a transmis Casa Albă într-un comunicat.



Operaţiunile ICE au fost "esenţiale pentru a pune capăt invaziei criminalilor ilegali în Statele Unite", a afirmat Casa Albă.



"În urma acestei violenţe, liderii democraţi din California au abdicat complet de la responsabilitatea de a-şi proteja cetăţenii", se arată în comunicat.



"Administraţia Trump are o politică de toleranţă zero faţă de comportamentul criminal şi violenţă, mai ales atunci când această violenţă vizează agenţii de aplicare a legii care încearcă să-şi facă treaba. Aceşti delincvenţi vor fi arestaţi şi aduşi rapid în faţa justiţiei", a mai transmis Casa Albă.



La rândul său, secretarul apărării american, Pete Hegseth, a avertizat într-o postare pe X că armata americană ar putea fi, de asemenea, desfăşurată.



"Departamentul Apărării mobilizează IMEDIAT Garda Naţională pentru a sprijini forţele federale de aplicare a legii din Los Angeles. Şi, dacă violenţa continuă, puşcaşii marini în serviciu activ de la Camp Pendleton vor fi, de asemenea, mobilizaţi - sunt în alertă maximă", a scris Hegseth pe X.



Guvernatorul Californiei: Exprimaţi-vă clar, dar paşnic



Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a îndemnat oamenii să nu recurgă la violenţă.



"Guvernul federal preia controlul asupra Gărzii Naţionale din California şi desfăşoară 2.000 de soldaţi în Los Angeles - nu pentru că există o lipsă de forţe de ordine, ci pentru că vor un spectacol", a scris el pe X. Nu le oferiţi unul. Nu folosiţi violenţa. Exprimaţi-vă clar, dar în mod paşnic", a adăugat Newsom.



Cu câteva momente înainte de anunţul lui Trump, Newsom a scris pe X că orice decizie privind desfăşurarea Gărzii Naţionale ar escalada tensiunile.



"Această măsură este intenţionat inflamatorie şi nu va face decât să intensifice tensiunile", a scris el. "Guvernul federal seamănă haos, astfel încât să poată avea o scuză pentru a escalada. Nu aşa se comportă o ţară civilizată", a apreciat Newsom.



Primăriţa Los Angelesului, Karen Bass, a declarat la rândul său că este o perioadă dificilă pentru oraş.



"Mulţi din comunitatea noastră simt frică în urma acţiunilor federale de aplicare a legii în domeniul imigraţiei în comitatul Los Angeles", a scris ea pe X.



Relatările despre tulburări în afara oraşului sunt profund îngrijorătoare, a declarat ea.



"Toată lumea are dreptul să protesteze paşnic, dar permiteţi-mi să fiu clară: violenţa şi distrugerea sunt inacceptabile, iar cei responsabili vor fi traşi la răspundere", a adăugat Bass.



Trump: Guvernul federal va interveni şi va rezolva problema



"Dacă guvernatorul Californiei Gavin Newscum şi primarul Los Angelesului Karen Bass nu-şi pot face treaba, lucru ştiut de toată lumea, atunci guvernul federal va interveni şi va rezolva problema", a transmis Trump pe reţeaua sa Truth Social, pocind intenţionat numele lui Newsom în Newscum, adică scursură nouă.



Pentru a doua zi consecutiv la Los Angeles, protestatarii, care se opun deportărilor în masă a imigranţilor ilegali în cadrul politicii lansate de Trump, s-au ciocnit cu agenţi federali din ICE.



Agenţii au tras grenade paralizante, iar mai multe persoane au fost arestate la Paramount, un cartier hispanofon din Los Angeles. Aici, protestatari au fluturat steaguri mexicane şi au lansat proiectile în maşinile de poliţie cu girofarurile aprinse, într-un nor de fum. Un al doilea protest, care a avut loc sâmbătă noapte în centrul Los Angeles, a atras circa 60 de oameni, care au strigat slogane precum "ICE afară din L.A.!"



"Luăm la puricat înregistrările video pentru a-i identifica pe făptaşi. Voi aduceţi haos, noi aducem cătuşe", a scris directorul adjunct al FBI, Dan Bongino, pe X, anunţând şi el că au fost efectuate mai multe arestări.



Agenţi ai ICE s-au adunat sâmbătă dimineaţa în apropierea unui mare magazin de bricolaj Home Depot, unde lucrătorii vin în mod tradiţional pentru a-şi oferi serviciile pentru ziua respectivă.



Nu este clar dacă agenţii ICE se pregăteau să aresteze persoane fără documente sau dacă pur şi simplu se adunau acolo pentru pregătirea unei alte operaţiuni.



Dar protestatarii au început să se regrupeze, iar departamentul şerifului a anunţat că a trimis ofiţeri la faţa locului spre sfârşitul dimineţii, pe măsură ce tensiunile au crescut.



Protestatarii au aruncat cu obiecte în poliţie şi au încercat să blocheze un autobuz să părăsească zona. Ofiţerii i-au respins cu gaze lacrimogene şi grenade flash-bang, care pot asurzi temporar o persoană.



Protestatarii au atacat, de asemenea, un autobuz al US Marshals Service care ieşea de pe o autostradă din apropiere, determinând autorităţile să închidă rampele de acces.



Străzile erau pline de moloz şi cărucioarele de cumpărături răsturnate, potrivit imaginilor difuzate în presa americană, care a relatat totodată că protestatarii au incendiat un steag american.



Incidente similare au avut loc vineri în Los Angeles, unde protestatarii au aruncat cu ouă în vehiculele ICE, după ce agenţii au arestat imigranţi ilegali.



Toleranţă zero



Imaginile distribuite sâmbătă pe X de şeful poliţiei de frontieră Michael Banks şi transmise de Stephen Miller, un consilier apropiat al lui Donald Trump, au arătat zeci de agenţi în uniforme militare kaki, înarmaţi şi echipaţi cu măşti de gaz, confruntându-se cu protestatari.



"Administraţia Trump are o politică de toleranţă zero faţă de comportamentul criminal şi violenţă, în special atunci când violenţa vizează agenţii de aplicare a legii care încearcă să-şi facă treaba", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, dând vina pentru întreaga situaţie pe "incapabilii" lideri democraţi din California.



După incidentele de vineri, Stephen Miller, a vorbit pe X despre "o insurecţie împotriva legilor şi suveranităţii Statelor Unite".



Procurorul american pentru districtul central al Californiei, Bill Essayli, a declarat că Garda Naţională va fi desfăşurată "în următoarele 24 de ore".



Garda Naţională a fost trimisă ultima dată în California pentru tulburări civile în 2020, în urma revoltelor violente declanşate de moartea lui George Floyd, un bărbat afro-american ucis de un ofiţer alb în Los Angeles.

