Violențe în Irlanda de Nord în urma restricțiilor Brexit (IMAGINI)

Liderii din provincia britanică Irlanda de Nord se tem de amplificarea protestelor violente faţă de Protocolul Acordului Brexit şi au condamnat un incident în care un autobuz a fost deturnat şi incendiat de indivizi nemulţumiţi de controalele vamale, transmite Mediafax.

Mai mulţi indivizi cu feţele acoperite au deturnat luni un autobuz de transport public şi au incendiat vehiculul, în zona Newtownards din Irlanda de Nord, informează postul Sky News. Ministrul nord-irlandez al Infrastructurii, Nichola Mallon, a declarat că "doi indivizi cu cagule pe feţe au spus ceva despre Protocolul nord-irlandez" şi l-au ameninţat pe şofer cu un pistol.

„Au dat foc”

"L-au forţat pe şofer să coboare din autobuz şi au dat foc vehiculului", a afirmat Nichola Mallon. În autobuz nu erau pasageri în momentul incidentului. Şoferul nu a fost rănit, dar este traumatizat de incident.

Liderii politici din Irlanda de Nord au condamnat la unison atacul, catalogându-l drept un act de "terorism". Liderii nord-irlandezi se tem să nu reizbucnească protestele violente faţă de controalele vamale generate de Brexit.

"Nu există niciodată nicio justificare să umble indivizi cu cagule şi înarmaţi pe străzile din Irlanda de Nord şi nu va exista niciodată", a declarat sir Jeffrey Donaldson, liderul Partidului Democratic Unionist (DUP).

Charred and smouldering remains of bus hijacked and burned in Newtownards this morning in apparent loyalist protest against Northern Ireland Protocol. @PA pic.twitter.com/XXzhcyjCKh — David Young (@DavidYoungPA) November 1, 2021

This morning, armed men set a bus on fire in Northern Ireland because of Brexit.



Well done Brexiteers. This is what you voted for.https://t.co/TaLvA0FijZ — Femi (@Femi_Sorry) November 1, 2021

Masked men who hijacked bus and set it on fire in County Down "muttered something about the [Northern Ireland] Protocol"https://t.co/mYC8uyStch — BBC Politics (@BBCPolitics) November 1, 2021

Probleme în paradis. Regatul Unit nu cade la înțelegere cu UE

Marea Britanie şi Uniunea Europeană au disensiuni asupra aplicării prevederilor Acordului Brexit. Guvernul de la Londra refuză să aplice controalele vamale la limita administrativă dintre Irlanda de Nord şi restul Marii Britanii, deşi a asumat acest angajament în momentul stabilirii relaţiilor comerciale post-Brexit. Marea Britanie a cerut modificarea Protocolului, dar Uniunea Europeană nu este de acord.

În contextul retragerii din Uniunea Europeană, Marea Britanie a fost nevoită să acorde un statut special provinciei britanice Irlanda de Nord în relaţia cu UE pentru a evita apariţia controalelor vamale la frontiera cu Irlanda, ceea ce ar fi afectat semnificativ Acordul de Pace din Vinerea Mare (1998), care a pus capăt conflictului militar nord-irlandez. Însă menţinerea reglementărilor UE în Irlanda de Nord generează probleme privind tranzitul mărfurilor spre şi dinspre restul Marii Britanii. Situaţia a generat proteste violente în ultimele luni în Irlanda de Nord.