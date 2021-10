Vintilă, despre Allen Coliban (USR): Vă cer iertare că l-am susținut public pe actualul primar

Vinerea trecută, Allen Coliban (USR) a semnat protocolul oficial de colaborare dintre municipalitate și Untold Universe. Semnarea protocolului este urmarea directă a deciziei unanime a Consiliului Local de aprobare a acestui parteneriat.

Omul de radio Marius Vintilă a comentat acest subiect.

”În sfîrșit unanimitate la Consiliul Local Brașov! S-a votat treaba nr. 1 de care avea nevoie Brașovul: un festival de muzică îndoielnică și cocălăreală neîndoilenică. Anunțul făcut ca de obicei pe Facebook este halucinant. Propagandiștii ceaușiști plîng în pumni de invidie că nu au reușit niciodată asemenea exprimări lemnoase și complet lipsite de conținut. Din fericire, sînt convins că acel festival nu va ocupa orașul mai mult decît săptămîna în care se va desfășura.

Din păcate, acea săptămînă va fi oribilă. Imaginați-vă cum un oraș aproape blocat de mașini va fi de trei ori mai blocat de mașini. Cum un oraș ocupat în weekend de turiști mestecînd covrigi va fi de trei mai aglomerat cu turiști cu ochii roșii mestecînd covrigi. Dar primăria vede doar cum poate gîdila interesul unei semi-clase sociale de patroni din turism, pe care îi doare la cască de oraș și de nevoile lui reale.

Dragi brașoveni, vă cer iertare că l-am susținut public pe actualul primar la alegerile de acum un an. Am crezut în el cum ați crezut și unii dintre voi. Am greșit”, a scris Marius Vintilă pe Facebook.

Mesajul primarului USR despre acest festival:

”Este oficial: MASSIF vine la Poiana Brașov! Vinerea trecută am semnat alături de Bogdan Buta protocolul oficial de colaborare dintre municipalitate și Untold Universe. Semnarea protocolului este urmarea directă a deciziei unanime a Consiliului Local de aprobare a acestui parteneriat.Ce înseamnă asta pentru Brașov și brașoveni? Pe scurt: divertisment de calitate și noi direcții de dezvoltare. Mai pe larg, folosind ampla experiență a creatorilor Untold și Neversea, Poiana Brașov și împrejurimile sale aspiră să devină cea mai dorită destinație montană pentru tinerii din Europa. Conceptul complet nou propus pentru Poiana Brașov, mulat pe specificul montan și pe strategia de dezvoltare turistică a regiunii, va transforma stațiunea noastră mult iubită într-un izvor de wellness și de entertainment, apreciat de oameni din toată lumea. Poiana va fi activă 12 luni pe an, va găzdui festivaluri muzicale cu tematică de vară/iarnă și își va pune în valoare peisajul montan și atracțiile naturale, fără a uita de promovarea valorilor locale.Întregul proiect va fi finanțat integral din fonduri private. Organizatorii Untold și Neversea au creat la Cluj-Napoca și la Constanța două dintre cele mai mari festivaluri din Europa, care au reușit să țeasă în jurul lor ecosisteme colaterale cu impact pozitiv în comunitățile locale. Brașovul este o nouă provocare pe harta evenimentelor și ne-o asumăm împreună!”