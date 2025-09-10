Viktor Orbán, admonestat de ministrul Afacerilor Externe de la Varșovia, după incursiunea dronelor ruse în Polonia

Radosław Sikorski, l-a admonestat pe premierul ungar Viktor Orban, după remarcile acestuia privitoare la incursiunea dronelor ruse în spațiul NATO.

Un conflict în declarații a izbucnit miercuri între Viktor Orbán, premierul Ungariei, și ministrul Afacerilor Externe de la Varșovia, Radosław Sikorski, după remarcile liderului de la Budapesta privind incursiunea dronelor ruse în Polonia.

Viktor Orbán a precizat pe X că incursiunea rusă este „inacceptabilă”, dar premierul Ungariei a adăugat că incidentul i-a reafirmat opinia că „politica noastră de a face apel la pace … este rezonabilă și rațională”.

„A trăi în umbra unui război este plin de riscuri și pericole. Este timpul să punem capăt acestui lucru! În acest scop, sprijinim eforturile președintelui Donald Trump care vizează realizarea păcii”, a scris Viktor Orbán.

Radosław Sikorski i-a răspuns lui Orbán

La postarea premierului ungar a răspuns chiar Radosław Sikorski, ministrul Afacrilor Externe de la Varșovia cerându-i lui Orbán să condamne agresiunea rusă în Ucraina.

„Nu, Victor. Incidentul dovedește că ar trebui să renunți la rezerve și să condamni agresiunea Rusiei.

Îți cerem să deblochezi plata fondurilor UE pentru apărare, să aprobi sancțiuni mai dure împotriva agresorului și să-ți retragi veto-ul asupra începerii negocierilor de aderare a Ucrainei la UE”, a scris Sikorski.

