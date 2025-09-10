Data actualizării: | Data publicării:

Nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Viktor Orban, anunțul zilei

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Vor fi depuse noi moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Împotriva Ursulei von der Leyen va fi depusă astăzi cel puțin o nouă moțiune de cenzură, iar președinta Comisiei Europene ar urma să se confrunte cu un nou vot de încredere în Parlamentul European.

Un anunț în acest sens a fost făcut de premierul ungar Viktor Orban, într-o postare pe rețelele de socializare.

„Ziua a început cu discursul Ursulei von der Leyen despre starea uniunii, care a culminat cu o moțiune de cenzură împotriva ei. Și abia e miercuri!“, a scris, pe X, premierul ungar Viktor Orban.

Potrivit Politico, vor exista două moțiuni împotriva șefei Comisiei Europene, una depusă de naționaliști și una de progresiști. Ambele moțiuni de cenzură ar urma să fie depuse la miezul nopții.

„Istoricul lui Von der Leyen este clar: acorduri comerciale eșuate, lipsă de transparență, zero responsabilitate. Patrioții cer o moțiune de cenzură. Europa merită mai mult“, se arată într-o postare pe X a Patriots for Europe, al treilea grup ca mărime din Parlamentul European, din care face parte și FIDESZ, partidul lui Viktor Orban.

„Împreună ne opunem politicii lui Von der Leyen! Împreună am prezentat astăzi această moțiune de cenzură împotriva ei și a politicii sale distructive! Împreună vom lucra pentru o Europă mai bună, fără Ursula von der Leyen!“, au mai transmis cei de la Patriots for Europe.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru asasinul care a ucis-o cu sânge rece pe ucraineanca Iryna Zarutska
10 sep 2025, 17:56
Nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Viktor Orban, anunțul zilei
10 sep 2025, 16:40
Organizatorii revoltei Gen Z din Nepal se dezic de haosul străzii. Apel pentru oprirea violențelor
10 sep 2025, 16:39
Ursula von der Leyen anunță o alianță cu Ucraina pentru producția de drone
10 sep 2025, 16:11
Trump cere aliaților din UE să impună tarife de 100% pentru India și China
10 sep 2025, 15:58
Detalii de ultimă oră despre traficantul Mohamed Amra, care a încercat să corupă Poliţia română
10 sep 2025, 14:57
ParintiSiPitici.ro
Un pediatru spune care este lucrul nr. 1 prin care părinții își ajută copiii să devină sănătoși și de succes: „Cel mai ușor moment pentru a pune bazele e în perioada de nou-născut”
10 sep 2025, 09:17
Grupul de prietenie România-SUA (Romania Caucus), relansat în cadrul unui eveniment la Washington
10 sep 2025, 13:31
Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza, atacată din nou de drone. Autoritățile dau explicații halucinante
10 sep 2025, 14:15
Prințul Harry își schimbă tactica în conflictul cu Familia Regală. Cum a fost surprins în vizita sa din Marea Britanie
10 sep 2025, 12:48
Cadavru în descompunere, găsit în mașina unui rapper, devenit faimos în 2022, după un succes răsunator pe TikTok
10 sep 2025, 10:00
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate
10 sep 2025, 09:32
Țara care investește 1 miliard de dolari într-o flotă de drone de atac subacvatice
10 sep 2025, 08:49
Israelul a lovit liderii Hamas din Qatar. Trump este „foarte nemulțumit” de atac: Acuzații de trădare și "terorism de stat"
10 sep 2025, 09:14
Polonia a doborât mai multe drone rusești, după ce i-a fost încălcat spațiul aerian. UPDATE: Reacția Rusiei
10 sep 2025, 08:18
Căldura extremă, o amenințare tot mai mare pentru Cupa Mondială din 2026: Riscurile vor crește dacă nu luăm măsuri drastice
10 sep 2025, 10:30
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
09 sep 2025, 22:21
Karol Nawrocki: Nu intenționez să trimit soldați polonezi în Ucraina / Ce spune președintele suveranist despre Putin
09 sep 2025, 21:45
Annalena Baerbock, fostul ministru de externe al Germaniei, a preluat președinția Adunării Generale a ONU
09 sep 2025, 21:05
Emmanuel Macron a numit un nou premier, în ajunul protestului „Blocăm totul“. Cine e Sébastien Lecornu / foto în articol
09 sep 2025, 21:00
Ministrul suedez al sănătății a leșinat în timpul conferinței de presă: „Se poate întâmpla...”
09 sep 2025, 20:57
Prințul Harry face istorie cu o donație impresionantă pentru tineri
09 sep 2025, 20:06
Tensiuni la granițele NATO: Polonia anunță reținerea unui agent belarus cu sprijin internațional
09 sep 2025, 18:54
Revolta Generației Z: Tinerii nepalezi au folosit TikTok și Viber pentru a schimba guvernul
09 sep 2025, 18:39
Mișcarea „Blocăm totul” testează limitele lui Macron, pe 10 septembrie. Analistul Ștefan Popescu face radiografia situației din Franța
09 sep 2025, 17:51
Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului. Update: 5 membri Hamas, lichidați de Israel / video
09 sep 2025, 16:28
Interzicerea vânzării de mașini pe benzină și motorină din 2035. Merz, apel către Ursula von der Leyen
09 sep 2025, 16:11
Mai multe capete de porc inscripționate cu numele lui Macron au fost lăsate în fața a nouă moschei din Paris
09 sep 2025, 16:29
UE: Măsuri pentru reducerea risipei alimentare și a deșeurilor textile generate de sectorul de fast fashion 
09 sep 2025, 15:49
Polonia închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor Zapad-2025
09 sep 2025, 15:54
Blackout masiv în Berlin/UPDATE: Situația continuă și miercuri. Pana de curent afectează și serviciile de urgență
09 sep 2025, 15:15
„Blocați Totul": Mișcarea de protest care adâncește problemele politice ale lui Macron
09 sep 2025, 15:56
Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea și componente americane 
09 sep 2025, 14:12
Mai multe femei dintr-un bloc, spionate de un bărbat prin gaura cheii. Ce au făcut victimele
09 sep 2025, 15:19
Procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump a început: Suspectul a ales să se apere singur. Mesajul transmis juraților
09 sep 2025, 14:56
Atenție la ce cumperi online! Poți fi amendat drastic pentru import de marfă contrafăcută
09 sep 2025, 13:48
Haos în Nepal: Premier demisionar, case incendiate și miniștri evacuați cu elicopterul. Ce a stârnit furia
09 sep 2025, 13:38
Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece
09 sep 2025, 11:28
Bogdan Chirieac atrage atenția asupra unui scenariu de coșmar pentru România, în contextul prinderii fostului șef din SIS în țara noastră
09 sep 2025, 14:52
Prințul William se confruntă cu „emoții complexe” la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie
09 sep 2025, 11:37
Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza ar fi fost atacată de o dronă. Autoritățile tunisiene neagă acuzațiile și au început ancheta
09 sep 2025, 10:15
Semnătura lui Trump pe o scrisoare cu detalii obscene pentru Epstein, publicată de democrați - FOTO
09 sep 2025, 10:00
Locatarii unui bloc, terorizați de un melc care suna neîncetat noaptea la sonerie
09 sep 2025, 09:01
Cutremur în Grecia. Seism puternic resimțit. Primar: "Cutremurul a fost foarte intens"
09 sep 2025, 08:37
Kremlinul pune un „spion” în fiecare telefon nou. Ce este Max, noua aplicație cu care Putin vrea să înlocuiască WhatsApp
09 sep 2025, 08:58
Curtea Supremă a SUA sprijină politica dură a lui Trump privind raidurile anti-imigrație
09 sep 2025, 09:19
Franța înregistrează a doua cea mai mare performanță istorică în vânzarea de arme
08 sep 2025, 19:37
Xi Jinping pune presiune pe țările BRICS. Ce le cere președintele Chinei
08 sep 2025, 18:50
Avertismentul lui Merz pentru Europa: Cucerirea Ucrainei este doar începutul
08 sep 2025, 18:39
Încă o iarnă în beznă? Ucrainenii, îndemnaţi să fie pregătiţi pentru întreruperi de curent din cauza atacurilor ruseşti
08 sep 2025, 18:25
Apelul lui Marine Le Pen în procesul deturnării de fonduri europene, programat cu un an înaintea prezidențialelor
08 sep 2025, 17:36
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
08 sep 2025, 17:00
Cele mai noi știri
acum 31 de minute
„De la promisiune la progres”: Ce trebuie reţinut din discursul Ursulei von der Leyen despre starea UE
acum 41 de minute
Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru asasinul care a ucis-o cu sânge rece pe ucraineanca Iryna Zarutska
acum 1 ora 17 minute
E descântecul un ritual păgân? Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre efectele acestuia / video
acum 1 ora 41 minute
Dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu SUA și pe componenta economică. Nicușor Dan, precizări
acum 1 ora 49 minute
Premieră la Teatrul Apropo: ILUZII de Ivan Vîrîpaev, traducerea: Bogdan Budeș, regia: Alexandru P. Rusu 19 septembrie, în cadrul Bucharest Fringe
acum 1 ora 56 minute
Crezi că suferi de insomnie? Semnele la care să fii atent
acum 1 ora 57 minute
Nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Viktor Orban, anunțul zilei
acum 1 ora 58 minute
Organizatorii revoltei Gen Z din Nepal se dezic de haosul străzii. Apel pentru oprirea violențelor
Cele mai citite știri
pe 9 Septembrie 2025
Toamnă cu lecții pentru Pești, Taur, Scorpion. Vești mai bune pentru Rac
pe 9 Septembrie 2025
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
pe 9 Septembrie 2025
Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?
pe 9 Septembrie 2025
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
pe 9 Septembrie 2025
Cauza morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel